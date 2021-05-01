З 1 травня субсидії на наступний період призначатимуть за новим порядком

Для більшості отримувачів субсидій нічого не зміниться

Для більшості отримувачів субсидій нічого не зміниться

Порядком пропонується переглянути підходи до врахування майнового стану

З 1 травня перепризначення субсидій на наступний період відбуватиметься за новим порядком.

Це передбачено відповідною постановою Кабінету Міністрів.

Згідно з документом, у травні 2021 року призначення житлової субсидії (у тому числі на наступний період) здійснюється лише після подання нових заяви про призначення й надання житлової субсидії та декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

Також проєктом акта пропонується переглянути підходи до врахування майнового стану, зокрема під час призначення житлових субсидій враховувати отримані доходи від депозитів, дивіденди від цінних паперів тощо; скасувати діяльність та повноваження комісій, утворених місцевими органами влади, щодо прийняття рішення про призначення житлових субсидій в окремих випадках за наявності умов, за яких така субсидія не призначається та посилити вимоги під час призначення житлових субсидій у частині здійснення одноразових вартісних покупок, наявності банківських депозитів, здійснення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів, перетину кордону тощо.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою посилив вимоги при наданні житлових субсидій. Субсидій позбавлятимуть у разі покупки на суму 50 тисяч гривень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України продовжив дію тарифів на електроенергію 1,68 грн за кВт/год ще на два місяці – до 30 червня.

Як повідомлялося, уряд ухвалив зміни до правил надання субсидій. Якщо в людей є депозит у 100 тисяч гривень, така особа втрачає право на субсидії.

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