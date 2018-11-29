Те, що трапилося в Азовському морі – це точно не удар по Рінату Ахметову, - міський голова Маріуполя



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Блокування росіянами Керченської протоки не вплине на роботу підприємств Ріната Ахметова

На думку Бойченка, Росія нападає, щоб Україна йшла з нею домовлятися

Мер Маріуполя Вадим Бойченко вважає, що блокування росіянами Керченської протоки не вплине на роботу підприємств Ріната Ахметова. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

На думку Бойченка, Росія нападає, щоб Україна йшла з нею домовлятися. «Але домовлятися з людьми, які так жорстко поводяться, мабуть, дуже складно. Тому я розумію позицію президента України, який виступив за введення воєнного стану», - каже мер Маріуполя.

Як повідомлялося, прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах.

У зв’язку з цим, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.