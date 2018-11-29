  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Те, що трапилося в Азовському морі – це точно не удар по Рінату Ахметову, - міський голова Маріуполя

    • Розсилка
    Блокування росіянами Керченської протоки не вплине на роботу підприємств Ріната Ахметова - Те, що трапилося в Азовському морі – це точно не удар по Рінату Ахметову, - міський голова Маріуполя
    Блокування росіянами Керченської протоки не вплине на роботу підприємств Ріната Ахметова

    На думку Бойченка, Росія нападає, щоб Україна йшла з нею домовлятися

    Мер Маріуполя Вадим Бойченко вважає, що блокування росіянами Керченської протоки не вплине на роботу підприємств Ріната Ахметова. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

    На думку Бойченка, Росія нападає, щоб Україна йшла з нею домовлятися. «Але домовлятися з людьми, які так жорстко поводяться, мабуть, дуже складно. Тому я розумію позицію президента України, який виступив за введення воєнного стану», - каже мер Маріуполя. 

    Читайте також

    Як повідомлялося, прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

    Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах

    У зв’язку з цим, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

    Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.

     Більше читайте: Мер Маріуполя Вадим Бойченко: Інцидент в Азовському морі – не удар по Рінату Ахметову, як Росія те розганяє
    Читайте також
    Маріуполь Росія агресія мер воєнний стан Україна ВМС
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ