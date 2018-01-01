Трамп розповів, яких мігрантів хотів би бачити у США

Раніше Трамп нецензурно висловився про мігрантів з Гаїті, Сальвадору та країн Африки

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче бачити у США мігрантів, які приїжджають з будь-яких країн. Про це він сказав після зустрічі з президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим в Овальному кабінеті, коли журналіст CNN Джим Акоста запитав, чи дійсно Трамп хоче бачити в США більше людей з таких країн, як Норвегія. 12 грудня президент



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп

Раніше Трамп нецензурно висловився про мігрантів з Гаїті, Сальвадору та країн Африки

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче бачити у США мігрантів, які приїжджають з будь-яких країн.

Про це він сказав після зустрічі з президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим в Овальному кабінеті, коли журналіст CNN Джим Акоста запитав, чи дійсно Трамп хоче бачити в США більше людей з таких країн, як Норвегія.

12 грудня президент США Дональд Трамп нецензурно висловився про мігрантів з Гаїті, Сальвадору та країн Африки.

За даними The Washington Post, під час виступу у Білому домі Трамп використав слово «shithole», яке вважається нецензурним і перекладається як «брудна діра».

Водночас він запропонував, щоб США натомість приймали більше людей із таких країн, як, наприклад, Норвегія.

Африканський Союз обурився через нецензурні слова Трампа про мігрантів.