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    Трамп розповів, яких мігрантів хотів би бачити у США

    Раніше Трамп нецензурно висловився про мігрантів з Гаїті, Сальвадору та країн Африки
    Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче бачити у США мігрантів, які приїжджають з будь-яких країн. Про це він сказав після зустрічі з президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим в Овальному кабінеті, коли журналіст CNN Джим Акоста запитав, чи дійсно Трамп хоче бачити в США більше людей з таких країн, як Норвегія. 12 грудня президент
    • Вчора, 23:46
    • Розсилка
    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Раніше Трамп нецензурно висловився про мігрантів з Гаїті, Сальвадору та країн Африки

    Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче бачити у США мігрантів, які приїжджають з будь-яких країн.

    Про це він сказав після зустрічі з президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим в Овальному кабінеті, коли журналіст CNN Джим Акоста запитав, чи дійсно Трамп хоче бачити в США більше людей з таких країн, як Норвегія.

    12 грудня президент США Дональд Трамп нецензурно висловився про мігрантів з Гаїті, Сальвадору та країн Африки.

    За даними The Washington Post, під час виступу у Білому домі Трамп використав слово «shithole», яке вважається нецензурним і перекладається як «брудна діра».

    Водночас він запропонував, щоб США натомість приймали більше людей із таких країн, як, наприклад, Норвегія.

    Африканський Союз обурився через нецензурні слова Трампа про мігрантів.

    США Дональд Трамп Норвегія Гаїті
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