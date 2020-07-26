У Авакова стверджують, що затримають «полтавського терориста» протягом кількох днів



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Роман Скрипник 23 липня захопив авто з заручником у Полтаві

«Він або вийде з лісу сам, або накладе на себе руки»

У Міністерстві внутрішніх справ впевнені, що полтавського злочинця Романа Скрипника затримають протягом декількох днів. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Михайло Апостол в ефірі одного з українських телеканалів.

«Вся інформація про цю людину є, всі родичі знайдені, правоохоронні органи оточили там все, все контролюється тепловізорами, нікуди він не дінеться. Кожна область розділена на квадрати, й кожен підрозділ має свій квадрат. Але наразі літо, зелень навколо, в лісах — не так очищають ті ліси, як раніше. Сховатися в лісі в принципі просто, але питання часу. Ну скільки там — ще день, ще два», — розповів Апостол.

За його словами, Скрипник вийде сам, або накладе на себе руки.

«Він вийде сам, він переосмислить, що нікуди не дінеться. Він буде, як загнаний вовк там бігати, ну скільки він буде бігати, або покінчить з життям», — сказав Апостол.

Також на його думку, у «полтавського терориста» не все добре з психікою.

Нагадаємо, Роман Скрипник, який 23 липня у Полтаві викрав авто і захопив заручника - главу карного розшуку поліції Полтавської області Віталія Шияна, під час втечі з машини у напрямку лісопосадки, погрожував підірвати гранату. Людей просять самостійно не намагатися затримати зловмисника, адже це може бути небезпечно. Відкрито кримінальне провадження за трьома статтями.