З’явились деталі втечі «полтавського терориста»



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Роман Скрипник 23 липня захопив авто з заручником у Полтаві

Наразі правоохоронці вживаються всі необхідні заходи для затримання Романа Скрипника

Роман Скрипник, який сьогодні, 23 липня, у Полтаві викрав авто і захопив заручника - главу карного розшуку поліції Полтавської області Віталія Шияна, під час втечі з машини у напрямку лісопосадки, погрожував підірвати гранату. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що наразі правоохоронці вживають всі необхідні заходи для затримання Скрипника.

Вказано, що прокуратура Полтавської області відкрила кримінальне провадження за фактом посягання на життя працівників правоохоронного органу та захоплення їх як заручників, зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ст. 348, ст. 349, ч. 1 ст. 263 КК України).

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, зловмисник, який захопив заручника полковника поліції у Полтаві, покинув авто посеред дороги на території Миргородського району та втік у лісопосадку.

Нагадаємо, сьогодні, 23 липня, чоловік у Полтаві захопив співробітника карного розшуку, а потім обміняв його на начальника УКР ГУНП в Полтавській області, полковника Віталія Шияна. З ним він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі, у напрямку виїзду з міста.

Згодом правоохоронці встановили особу чоловіка, який погрожував гранатою у Полтаві, й захопив у заручники начальника карного розшуку.

Також повідомлялося, що поліція намагається з’ясувати вимоги чоловіка, який тримає у заручниках полковника поліції.

За останніми даними, автівка з чоловіком, який захопив у заручники полковника поліції, виїхала з Полтави та рухається в напрямку Києва. Її супроводжують автомобілі правоохоронців.