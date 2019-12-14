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    У Львові чадним газом отруїлась чотирирічна дитина

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    У&nbsp;Львові двоє людей отруїлось чадним газом - У Львові чадним газом отруїлась чотирирічна дитина
    У Львові двоє людей отруїлось чадним газом

    На час перевірки аварійною службою тяга у димоході була в наявності

    У Львові двоє людей отруїлось чадним газом, серед них чотирьохрічна дитина. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

    «Близько 21:50 години, у місті Львові, у квартирі будинку по вулиці Почаївській, 13, отруїлися, ймовірно, чадним газом 2 особи — мешканкі квартири, з них одна дитина 2015 року народження. Потерпілих у стані середнього ступеня важкості (у дитини — 10 % карбоксигемоглобіну) госпіталізовано у медичні заклади міста Львова», — повідомили у департаменті.

    На час перевірки аварійною службою «Львівгаз» тяга у димоході була в наявності. До з’ясування причини події квартиру тимчасово відключено від газопостачання.

    Обставини події встановлюються.

    Раніше, 7 грудня, Львівській області в селі Верхнє Синьовидне внаслідок отруєння чадним газом постраждали чотири особи, серед яких двоє дітей.

    газ отруєння
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