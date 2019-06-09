У таборі на Буковині отруїлися 30 дітей



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Наразі в таборі працюють лікарі, які виясняють причини захворювання

У 30-ти дітей, котрі відпочивають у літньому таборі в селі Репужинці Заставнівського району на Буковині, проявилися симптоми отруєння. Наразі в таборі працюють лікарі, які виясняють причини захворювання.

Про це повідомляє місцеве ІА АСС.

«Виклик про нездужання вихованців отримали фахівці Чернівецького обласного лабораторного центру МОЗ України. Як розповів журналістам цієї агенції заступник директора ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України» Сергій Торський, сьогодні, 9 червня, отримали повідомлення про скарги на біль у животі та блювоту у 30-ти дітей, які відпочивають у таборі в Репужинцях. Наразі туди виїхали фахівці з лабораторії та медики Заставнівської ЦРЛ», - йдеться в повідомленні.

За словами керівника ГУ Держпродспоживслужби Чернівецької області Олександра Александрюка, який наразі перебуває в таборі, у хворих дітей спостерігалася нудота та блювота.

«Але ситуація покращується. Комісія в складі Держпродспоживслужби та обласного лабораторного центру працює на місці. Встановлюємо, що могло спричинити захворювання дітей», - каже він.

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