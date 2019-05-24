На Вінниччині у дитсадку отруїлися діти



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Семеро дітей з діагнозом «Гострий гастроентероколіт» були госпіталізовані в лікарню

На Вінниччині зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції в закладі дошкільної освіти смт. Вендичани Могилів-Подільського району.

Про це 24 травня повідомляє прес-служба ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

«Семеро дітей впродовж 18-22 травня з діагнозом «Гострий гастроентероколіт» були госпіталізовані в Могилів-Подільську окружну лікарню інтенсивного лікування. При обстеженні у чотирьох дітей виявлено ротавіруси», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що п’ятеро із захворілих відвідують дитячий садочок смт. Вендичани, двоє дітей – «контактні по сімейному вогнищу».

Наразі, як повідомляється, стан дітей «ближче до задовільного».

Фахівцями Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області проведено епідемічне розслідування спалаху з відбором матеріалу для лабораторного дослідження.

«За результатами позапланового обстеження закладу дошкільної освіти складено два протоколи про порушення санітарного законодавства, підготовлено розпорядження щодо усунення порушень, які були виявлені при перевірці. Матеріали передані у Національну поліцію», - повідомили у прес-службі.

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