Україну накриє антициклон: прогноз погоди на 13 лютого

Найтепліше буде у західних регіонах

В Україні в неділю, 13 лютого, прогнозують значне потепління. Температура повітря вдень підніметься до +8 градусів. А вночі очікується мороз до -13. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях буде переважно сонячно. Без опадів. Вдень температура повітря підніметься до +6...+8 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже -11...-13.

У Центрі і на Півночі буде переважно сонячна погода. Втім, вночі синоптики також прогнозують морози. Стовпчики термометрів вдень покажуть +4...+6 градусів, вночі температура повітря становитиме -9.

На Сході України вдень прогнозують від -1 до +1 градусів. Вночі буде -7...-9. Сонце протримається на небі майже цілий день.

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На Півдні денна температура становитиме +4...+6 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -4...-6.

У Києві буде хмарно. Прогнозують сонце. Температура повітря досягне +2...+4 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -9 градусів.



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