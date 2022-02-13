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    Україну накриє антициклон: прогноз погоди на 13 лютого

    Вночі очікується мороз до -13 - Україну накриє антициклон: прогноз погоди на 13 лютого
    Вночі очікується мороз до -13
    фото з відкритих джерел

    Найтепліше буде у західних регіонах

    В Україні в неділю, 13 лютого, прогнозують значне потепління. Температура повітря вдень підніметься до +8 градусів. А вночі очікується мороз до -13. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    У західних областях буде переважно сонячно. Без опадів. Вдень температура повітря підніметься до +6...+8 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже -11...-13.

    У Центрі і на Півночі буде переважно сонячна погода. Втім, вночі синоптики також прогнозують морози. Стовпчики термометрів вдень покажуть +4...+6 градусів, вночі температура повітря становитиме -9.

    На Сході України вдень прогнозують від -1 до +1 градусів. Вночі буде -7...-9. Сонце протримається на небі майже цілий день.

    ukraine_330

    ukraine_330

    На Півдні денна температура становитиме +4...+6 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -4...-6.

    У Києві буде хмарно. Прогнозують сонце. Температура повітря досягне +2...+4 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -9 градусів.


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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
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    Україну накриє антициклон: прогноз погоди на 13 лютого