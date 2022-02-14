Синоптики прогнозують значне потепління 14 лютого
Найтепліше буде в західному та південному регіонах
В Україні в понеділок, 14 лютого, прогнозують значне потепління. Температура повітря вдень підніметься до + 8 градусів. А вночі очікується мороз до -13. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У західних областях буде хмарно. Опади малоймовірні. Вдень температура повітря підніметься до + 6...+ 8 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже -3...-5.
У центрі та на півночі буде переважно хмарна погода. Однак, вночі синоптики прогнозують морози. Стовпчики термометрів вдень покажуть + 5...+ 7 градусів, вночі температура повітря становитиме -3...-5.
На сході України вдень прогнозують від -2 до + 4 градусів. Вночі буде -5...-7. Хмари протримаються на небі майже цілий день.
На півдні денна температура становитиме + 5...+ 7 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -2...-4.
В Києві буде хмарно. Прогнозують хмарність. Температура повітря досягне + 4...+ 6 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -4 градусів.
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