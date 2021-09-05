В Японії назвали терміни введення цифрових паспортів вакцинації

Запровадити цифрові паспорти вакцинації планують до грудня

Влада Японії на тлі нової хвилі пандемії готується ввести до грудня цифрові паспорти вакцинації від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє видання Nikkei.

Згідно з наявними даними, про прийняте рішення уряд офіційно повідомить громадян у понеділок, 6 вересня.

Вказується, що контролювати процес введення нової системи буде Управління з цифровізації, сформоване при Кабміні країни.

Раніше, двоє осіб померли в Японії після щеплення Moderna. Препарат був із сумнівної партії вакцин, яку вивчають. Японські чиновники повідомляють про те, що з’ясовують причини смертей двох чоловіків у віці 30 років. Обидві людини померли у серпні, протягом кількох днів після отримання другої дози вакцини Moderna із сумнівної партії (вона вже вилучена з використання).

До слова, оприлюднено рейтинг Covid-вакцин для подорожей.

Як відомо, наразі для українців відкриті 35 країн Європи: МЗС назвав умови в'їзду.

У МЗС підкреслили, що правила в'їзду в ту чи іншу країну постійно змінюються. При цьому деталі в'їзду в кожну окрему країну можуть відрізнятися.

Нагадаємо, Італія дозволила в’їзд вакцинованим українцям без карантину за певних умов.

До слова, ЄС обмежив в’їзд для громадян шістьох країн. Раніше Мінцифри розповіло, як отримати Covid-сертифікати в «Дії».

Також Кабінет міністрів України розширив список вакцин від коронавірусу, після щеплення якими можна отримати відповідний сертифікат. До переліку внесли препарат Janssen (Johnson & Johnson).

МЗС попереджає, що кожна країна ЄС сама визначає, чи визнавати українські Covid-сертифікати.