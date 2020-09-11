#завжди_у_серці: в Україні розпочинається інформаційна кампанія про Крим



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Героями роликів стали люди з різних куточків України та з різними спогадами про півострів

Мета кампанії – повернути Крим у порядок денний, оживити його образ у свідомості кожного українця, розвивати та підтримувати культуру півострова

Міністерство культури та інформаційної політики повертає в інформаційне поле країни тему Криму. Першим кроком став соціальний відеопроєкт #завжди_у_серці, у подальших планах МКІПу — рік Агатангела Кримського та інші активності, що актуалізують тему Криму в інфополі. Про це передає Міністерство культури та інформаційної політики.

«Ми бачимо своєю місією підтримувати та зміцнювати зв’язок кожного українця з Кримом. Культура півострова є невіддільною частиною України, тож задля її популяризації ми плануємо низку різноманітних заходів та інформаційних ініціатив. Проєктом, що розпочав інформаційну кампанію про Крим, стала ініціатива агенції Gres Todorchuk та продакшн-студії Limelite», – говорить міністр культури Олександр Ткаченко.

Комунікація стартувала на телебаченні та в соцмережах короткими роликами і відеоінтерв’ю, в яких українці діляться своїми спогадами про Крим. Продовженням стануть спецпроєкт з історіями на сайті «Українська правда» і флешмоб у соцмережах під хештегом #завжди_у_серці, де українці розповідатимуть власні історії про півострів. Згодом усі історії зберуть на одному ресурсі.

«Цього року до школи пішли діти, які народилися після анексії. Для них Крим – це щось дуже далеке, прекрасне та недосяжне, відоме тільки зі спогадів батьків. Ми вирішили зібрати історії про Крим від мільйонів українців і викласти їх на одному майданчику. Щоб підживлювати пам’ять і плекати спогади до того дня, коли Україна поверне Крим. Для зйомок ми зібрали історії людей, які нерозривно пов’язані з півостровом: у когось там залишився дім і рідні, хтось уперше закохався у Криму, а хтось із теплом пам’ятає відпочинок із батьками на узбережжі. Проєкт має на меті пробудити ностальгію за Кримом у мільйонів людей і нагадати, що Крим у серці та ДНК кожного з нас», – говорять CEO Gres Todorchuk Олександр Тодорчук та продюсер Limelite Володимир Яценко.

Героями роликів стали люди з різних куточків України та з різними спогадами про півострів. Серед них – кримські татари, переселенці та українці, чия життєва історія якось пов’язана з Кримом. Відео знімали на Арабатській стрілці, за півтора кілометра від берега Криму. Режисером роликів виступив Ігор Стеколенко.

Нагадаємо, що у вільний доступ виклали український фільм про окупацію Криму