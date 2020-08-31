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    В Україні відкрили кримінальну справу через обшуки в окупованому Криму

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    <div class="alt">Сьогоднішні обшуки - продовження системних злочинів із переслідування представників нелояльного кримськотатарського народу -&nbsp;&nbsp;представництво президента України в Автономній республіці Крим</div> <span></span> - В Україні відкрили кримінальну справу через обшуки в окупованому Криму
    Сьогоднішні обшуки - продовження системних злочинів із переслідування представників нелояльного кримськотатарського народу -  представництво президента України в Автономній республіці Крим

    Поліція виявила інформацію про проведення незаконних обшуків в будинках українських громадян

    Слідчі поліції Криму відкрили кримінальне провадження за фактами незаконних обшуків в будинках кримських татар. Про це інформує пресслужба МВС.

    «Під час моніторингу мережі Інтернет поліцейські виявили інформацію про проведення незаконних обшуків в будинках українських громадян. Сьогодні вранці в Нижньогірському та Совєтському районах, а також в місті Судак тимчасово анексованого півострова окупанти проводять обшуки в будинках громадянських журналістів та активістів на очах у їхніх малолітніх дітей», – йдеться у повідомленні.

    Зокрема, на момент обшуку в одному із помешкань знаходились дружина і четверо дітей, молодшому з яких – 2,5 місяці. Зазначається, що російські силовики приїхали на двох машинах моделі «Газель» без розпізнавальних знаків, а також автозаку, в якому перебувають співробітники ОМОНу.

    Слідчі Головного управління поліції Криму дії окупаційної влади кваліфікували за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України.

    Наголошується, що винним загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Автономної Республіки Крим.

    Нагадаємо, 31 серпня в окупованому Криму російські силовики влаштували обшуки в будинках кримських татар.

    Спочатку було відомо про два обшуки: у Нижньогірському районі - у будинку журналіста Кримської солідарності, кореспондента «Грани.ру» Айдера Кадирова (14.06.1986) та у Радянському районі - у будинку Енвера Топчі (1991 р.н.).

    «У селі Сонячна Долина Судакського району проходить обшук в будинку Айдера Аблякімова (30.08.1990 р.н.). Також стало відомо про обшук в місті Судак, в будинку активіста Умерова Рідвана Казімовича (1991 р.н.)», - додали в організації згодом.

    Російські силовики після обшуку забрали до управління ФСБ журналіста Айдера Кадирова.

    Крим МВС окупанти прокуратура інтернет дружина час
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