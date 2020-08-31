В Україні відкрили кримінальну справу через обшуки в окупованому Криму
Поліція виявила інформацію про проведення незаконних обшуків в будинках українських громадян
«Під час моніторингу мережі Інтернет поліцейські виявили інформацію про проведення незаконних обшуків в будинках українських громадян. Сьогодні вранці в Нижньогірському та Совєтському районах, а також в місті Судак тимчасово анексованого півострова окупанти проводять обшуки в будинках громадянських журналістів та активістів на очах у їхніх малолітніх дітей», – йдеться у повідомленні.
Зокрема, на момент обшуку в одному із помешкань знаходились дружина і четверо дітей, молодшому з яких – 2,5 місяці. Зазначається, що російські силовики приїхали на двох машинах моделі «Газель» без розпізнавальних знаків, а також автозаку, в якому перебувають співробітники ОМОНу.
Слідчі Головного управління поліції Криму дії окупаційної влади кваліфікували за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 31 серпня в окупованому Криму російські силовики влаштували обшуки в будинках кримських татар.
Спочатку було відомо про два обшуки: у Нижньогірському районі - у будинку журналіста Кримської солідарності, кореспондента «Грани.ру» Айдера Кадирова (14.06.1986) та у Радянському районі - у будинку Енвера Топчі (1991 р.н.).
«У селі Сонячна Долина Судакського району проходить обшук в будинку Айдера Аблякімова (30.08.1990 р.н.). Також стало відомо про обшук в місті Судак, в будинку активіста Умерова Рідвана Казімовича (1991 р.н.)», - додали в організації згодом.
Російські силовики після обшуку забрали до управління ФСБ журналіста Айдера Кадирова.