Білоруських опозиціонерів знову запитали «чий Крим?»



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Білоруські опозиціонери Антон Родненков та Іван Кравцов прибули 8 вересня до Києва

Ми абсолютно і повністю поділяємо суверенітет України, і не вважаємо, що тут можливі якісь дискусії, – Родненков

Членів опозиційної Координаційної ради Антона Родненкова та Івана Кравцова, яких 8 вересня білоруська влада вигнала в Україну, запитали на пресконференції в Києві про приналежність окупованого Росією Кримського півострова. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Ой, хлопці… Ми проведемо ще одну пресконференцію на цю тему, так? Дивіться, давайте ми будемо більше обговорювати Координаційну раду. Ми абсолютно і повністю поділяємо суверенітет України, і ми взагалі не вважаємо, що тут можливі якісь дискусії з цього приводу», – сказав Родненков.

Нагадаємо, 4 вересня член президії Координаційної ради Марія Колесникова сказала, що згодна з офіційною позицією влади. «Думаю, що ви її знаєте. Де-факто Крим - це територія Росії, де-юре - це територія України», - підсумувала політик.

Раніше колишня кандидатка у президенти Білорусі та одна з лідерів білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що півострів Крим «відійшов іншій державі в протиріччя з міжнародними законами».

За її словами, «ситуація з Кримом дуже складна» і у білорусів різні погляди на це питання.

«Ми б не хотіли, щоб це питання якось роз'єднувало нас», – додала вона.

Раніше Тихановська заявляла, що «питання про Крим розколює суспільство», а їй «не хотілося б необережними словами когось відштовхнути».

Тихановська в ефірі «Єврорадіо», заявила що «юридично Крим є українським, але фактично – російський».