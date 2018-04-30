1-го травня в Україні буде тепло

У столиці повітря прогріється до 28 градусів

У найближчу добу над більшою частиною території утримається суха тепла повітряна маса, лише на західну частину пошириться вологе повітря із заходу, повідомляє Укргідрометцентр. Збережеться суха тепла погода, лише в західній частині місцями пройде короткочасний дощ з грозою, в окремих районах можливі шквали 15-20 м/с. Вітер переважно південний,



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У столиці повітря прогріється до 28 градусів

У найближчу добу над більшою частиною території утримається суха тепла повітряна маса, лише на західну частину пошириться вологе повітря із заходу, повідомляє Укргідрометцентр.

Збережеться суха тепла погода, лише в західній частині місцями пройде короткочасний дощ з грозою, в окремих районах можливі шквали 15-20 м/с.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, у східних областях і в Карпатах місцями 5-8° тепла; вдень 24-29°, на узбережжі морів і в гірських районах 18-23°.

У Києві - без опадів, температура вночі 11-13°, вдень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 1 травня найвища температура вдень була 30,0° в 2012 р., найнижча вночі -0,6° в 1940 р.

2 травня в Україні без опадів. Вітер переважно південний, 3-8 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°, в горах і на узбережжі морів 20-23°.

У Києві на 2 травня також без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі близько 15°, вдень 27-29°.