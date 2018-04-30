  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    1-го травня в Україні буде тепло

    У столиці повітря прогріється до 28 градусів
    У найближчу добу над більшою частиною території утримається суха тепла повітряна маса, лише на західну частину пошириться вологе повітря із заходу, повідомляє Укргідрометцентр. Збережеться суха тепла погода, лише в західній частині місцями пройде короткочасний дощ з грозою, в окремих районах можливі шквали 15-20 м/с. Вітер переважно південний,
    • Сьогодні, 15:04
    • Розсилка

    У столиці повітря прогріється до 28 градусів

    У найближчу добу над більшою частиною території утримається суха тепла повітряна маса, лише на західну частину пошириться вологе повітря із заходу, повідомляє Укргідрометцентр.

    Збережеться суха тепла погода, лише в західній частині місцями пройде короткочасний дощ з грозою, в окремих районах можливі шквали 15-20 м/с.

    Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

    Температура вночі 9-14°, у східних областях і в Карпатах місцями 5-8° тепла; вдень 24-29°, на узбережжі морів і в гірських районах 18-23°.

    У Києві  - без опадів, температура вночі 11-13°, вдень 26-28°.

    За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 1 травня найвища температура вдень була 30,0° в 2012 р., найнижча вночі -0,6° в 1940 р.

    2 травня в Україні без опадів. Вітер переважно південний, 3-8 м/с.

    Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°, в горах і на узбережжі морів 20-23°.

    У Києві на 2 травня також без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

    Температура вночі близько 15°, вдень 27-29°.

     

    Читайте також
    прогноз погоди Укргідрометцентр
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ