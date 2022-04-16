  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Влада Маріуполя показала відео зруйнованого міста

    Будинки наскрізь пробиті, під завалами &ndash; загиблі - Влада Маріуполя показала відео зруйнованого міста
    Будинки наскрізь пробиті, під завалами – загиблі
    фото скріншот відео

    Російські загарбники скидають на місто смертоносні бомби та розстрілюють з «Градів»

    Маріупольська міськрада оприлюднила нові кадри зруйновано міста після приходу російської орди. Відео страшних руйнувань з’явилося на сторінці Маріупольської міськради у Telegram.

    «Маріуполь – зруйнований мікрорайон «Східний». Будинки наскрізь пробиті, під завалами – загиблі. Так на думку окупанта, виглядає «визволення»».

    У міськраді додали, що російські загарбники скидають на місто смертоносні бомби та розстрілюють з «Градів», а потім самі знімають на відео свої воєнні злочини. «Рашисти самі знімають на відео свої воєнні злочини для гаазького суду. Збирають компромат на себе, хизуючись тим, що «своїх не кидають». Просто в них кидають смертоносними бомбами та розстрілюють з Градів. Нелюди та справжні фашисти», – йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, у Маріуполі окупаційна влада «ДНР» примушує чоловіків виходити на очистку завалів, роботу обіцяють оплатити їжею.

    Як відомо, Маріуполь майже зруйнований. Жахливі кадри з вулиць міста (відео). Нагадаємо, ситуація в Маріуполі критична: морпіхи терміново звернулися до влади. До слова, загарбники застосували в Маріуполі зброю масового ураження – Подоляк

    Читайте також:
    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Влада Маріуполя показала відео зруйнованого міста