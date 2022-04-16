Влада Маріуполя показала відео зруйнованого міста

Російські загарбники скидають на місто смертоносні бомби та розстрілюють з «Градів»

Маріупольська міськрада оприлюднила нові кадри зруйновано міста після приходу російської орди. Відео страшних руйнувань з’явилося на сторінці Маріупольської міськради у Telegram.

«Маріуполь – зруйнований мікрорайон «Східний». Будинки наскрізь пробиті, під завалами – загиблі. Так на думку окупанта, виглядає «визволення»».

У міськраді додали, що російські загарбники скидають на місто смертоносні бомби та розстрілюють з «Градів», а потім самі знімають на відео свої воєнні злочини. «Рашисти самі знімають на відео свої воєнні злочини для гаазького суду. Збирають компромат на себе, хизуючись тим, що «своїх не кидають». Просто в них кидають смертоносними бомбами та розстрілюють з Градів. Нелюди та справжні фашисти», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у Маріуполі окупаційна влада «ДНР» примушує чоловіків виходити на очистку завалів, роботу обіцяють оплатити їжею.

Як відомо, Маріуполь майже зруйнований. Жахливі кадри з вулиць міста (відео). Нагадаємо, ситуація в Маріуполі критична: морпіхи терміново звернулися до влади. До слова, загарбники застосували в Маріуполі зброю масового ураження – Подоляк