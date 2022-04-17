Сотні городян змушені вистоювати черги для отримання перепустки

Російські окупанти зобов'язали жителів Маріуполя оформити перепустки для пересування містом. Уже наступного тижня без такого «документа» не можна буде перебувати на вулиці. Про це повідомляє радника мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, видача перепусток проводиться в приміщенні Лівобережної податкової на вулиці 130-ї Таганрозької дивізії, 114.

«Сотні городян змушені вистоювати черги для отримання перепустки, без якої вже наступного тижня буде неможливо не тільки переміщення між районами міста, а й перебування на вулиці. Надходить інформація, що це робиться не тільки для фільтраційних заходів, але і в якості підготовки до паспортизації. Уточнюємо», – зазначив він.

Нагадаємо, у Маріуполі загинула медик Національної гвардії, старший сержант Олена Кушнір, яка залишалася в місті рятувати військових та цивільних.

Раніше влада Маріуполя показала відео зруйнованого міста.

Напередодні Зеленський розповів, що потрібно для порятунку Маріуполя.

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