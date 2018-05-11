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    104-річний австралійський вчений помер, слухаючи «Оду до радості»

    • Сьогодні, 04:29
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    Гудолл пояснював своє бажання померти низькою якістю життя через вік

    104-річний австралійський еколог та ботанік Девід Гудолл помер у Швейцарі після процедури евтаназії, яка заборонена в нього на батьківщині.

    У свої останні хвилини Гудолл слухав «Оду до радості» Людвіга ван Бетховена. Таким було бажання науковця.

    У свій останній день він відвідував ботанічні сади разом із трьома своїми онуками, а на прес-конференцію 9 травня він прийшов у джемпері зі словами «Старіти непристойно».

    Гудолл пояснював своє бажання померти низькою якістю життя через вік.

    Він входив до організації Exit International, яка лобіює легалізацію евтаназії в різних країнах. З її допомогою вченому вдалося зібрати майже 20 тисяч австралійських доларів (майже 400 тисяч гривень) на поїздку до Швейцарії.

    Для того, щоб здійснити евтаназію, чоловік спеціально приїхав з Австралії до Швейцарії, оскільки в його країні така процедура заборонена.

    Евтаназія стала легальною у Швейцарії у 1940-х, Нідерланди легалізували її у 2002-му. Однак у багатьох країнах ця процедура залишається незаконною. Гудолл сподівається, що розголошення новини про його справу підштовхне країни, такі як Австралія, до змін своїх законів про евтаназію.

    Як відомо, Девід Гудолл народився в Лондоні в 1914 році. Він переїхав до Австралії в 1948 році, де був лектором в Мельбурнському університеті. Він також працював у Великобританії та займав посади в американських університетах.

    Австралія Нідерланди чоловік
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