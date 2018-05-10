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    Австралієць приїхав до Швейцарії, щоб вчинити там сьогодні самогубство

    Девід Гудолл збирається здійснити евтаназію, не маючи наразі смертельної хвороби
    104-річний австралієць Девід Гудолл приїхав до Швейцарії, щоб 10 травня покінчити життя самогубством. Про це повідомляє Euronews. Гудолл не має наразі смертельної хвороби, а на його пуловері написано: «Старіння – це ганебно». Він зазначає, що «більше не хоче продовжувати життя і з радістю має можливість його
    • Сьогодні, 10:59
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    Девід Гудолл
    Девід Гудолл

    Девід Гудолл збирається здійснити евтаназію, не маючи наразі смертельної хвороби

    104-річний австралієць Девід Гудолл приїхав до Швейцарії, щоб 10 травня покінчити життя самогубством. Про це повідомляє Euronews.

    Гудолл не має наразі смертельної хвороби, а на його пуловері написано: «Старіння – це ганебно». Він зазначає, що «більше не хоче продовжувати життя і з радістю має можливість його закінчити». Гудолл додає, що останніми роками у нього погіршилися функції організму, зокрема, він став погано бачити.

    Для того, щоб здійснити евтаназію, чоловік спеціально приїхав з Австралії до Швейцарії, оскільки в його країні така процедура заборонена.

    Евтаназія стала легальною у Швейцарії у 1940-х, Нідерланди легалізували її у 2002-му. Однак у багатьох країнах ця процедура залишається незаконною. Гудолл сподівається, що розголошення новини про його справу підштовхне країни, такі як Австралія, до змін своїх законів про евтаназію.

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    Як відомо, Девід Гудолл народився в Лондоні в 1914 році. Він переїхав до Австралії в 1948 році, де був лектором в Мельбурнському університеті. Він також працював у Великобританії та займав посади в американських університетах.

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