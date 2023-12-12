12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто фізично працювати

12 грудня відзначається День сухопутних військ України, Міжнародний день нейтралітету та Всесвітній день загального медичного забезпечення. Віряни вшановують пам’ять святого Спиридона.

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День сухопутних військ України

Указом Президента від 18.10.1997 № 1167/97 в Україні встановлено свято - День Сухопутних військ України, яке відзначається щорічно 12 грудня. Сухопутні війська Збройних Сил України були сформовані у складі Збройних Сил на підставі Указу Президента відповідно до статті 4 Закону України «Про Збройні Сили України» в 1996 році.

Сухопутні війська – це міцний моноліт механізованих, танкових, ракетних військ і артилерії, армійської авіації, частин і підрозділів протиповітряної оборони та спеціальних військ, який має фундаментальне значення у забезпеченні обороноздатності нашої держави.

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Як найчисельніший вид та основа бойового потенціалу Збройних сил України, вони несуть найбільше навантаження і відіграють вирішальну роль під час виконання завдань операції Об’єднаних сил щодо забезпечення територіальної цілісності та недоторканності кордонів держави.

Міжнародний день нейтралітету

Свято встановлене резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у 2017 році. У резолюції Генеральна Асамблея підтверджує важливість відстоювання принципів суверенної рівності держав, територіальної цілісності, самовизначення, невтручання у внутрішні справи держав і врегулювання міжнародних суперечок мирними засобами таким чином, щоб не ставити під загрозу міжнародний мир і безпеку.

Позиція нейтралітету дозволяє уникнути значних втрат, буферизує процес і є цілком виправданою. І хоч нейтралітет і не може прямо сприяти встановленню справедливості, однак і не позбавляє цієї можливості у віддаленому майбутньому, на відміну від наслідків руйнівних агресивних дій, спрямованих на повне або часткове фізичне знищення опонента.

Всесвітній день загального медичного забезпечення

Відзначається за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я з 2016 року. 12 грудня – річниця першої одноголосної резолюції ООН, що закликає всі країни забезпечити своїх громадян доступним і якісним медичним обслуговуванням.

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Нині щонайменше половина людей у світі не отримують необхідних їм медичних послуг. Близько 100 мільйонів людей щорічно опиняються в умовах крайньої бідності через витрати на охорону здоров'я.

Яке сьогодні релігійне свято

12 грудня в церковному календарі – День святого Спиридона. Спиридон був єпископом Тримифунтським, який жив у III-IV століттях на Кіпрі. Він прославився благочестям, добрими справами, милосердям та справедливістю. За його молитвою посуха змінювалася рясним животворним дощем, а безперервні дощі – теплою та сухою погодою.

Зі святим Спиридоном пов'язано чимало чудес: відомо, що він не тільки зціляв тяжкохворих, а й оживляв померлих. Святитель молитвами запобіг наслідкам страшної посухи на Кіпрі, він викликав дощ і зцілив свійських тварин, не давши людям загинути від голоду. Також Спиридон вилікував імператора Костянтина, який помирав від важкої хвороби. Одного разу єпископу довелося воскресити померле немовля.

Що не можна робити цього дня

Не варто фізично працювати.

Не можна носити старі зношені речі, тому що сильно захворієте.

Заборонено йти до лісу і на риболовлю.

Заборонено ворожити, лаятися, лихословити.

Народні прикмети

Якщо ранок похмурий, то весна прийде рано.

Протягом дня змінюється напрямок вітру – наступного року буде багатий урожай.

Якщо є іній на деревах, а день похмурий, то на Новий рік буде така ж погода.

Вночі зорі яскраві – буде холодна зима та спекотне літо.

Пам’ятні події 12 грудня

1635 – у Варшаві після лютих мук страчений Іван Сулима.

1674 – у Києво-Печерській друкарні вийшов перший короткий нарис історії України – «Синопсис».

1764 – російська імператриця Катерина II скасувала Гетьманщину в Україні.

1799 – у Франції Наполеон Бонапарт очолив країну як перший консул.

1818 – у Полтаві відкрили Інститут шляхетних панянок.

1925 – у США відкрили готель «Мотель», що дав назву всім мотелям.

1937 – в СРСР пройшли перші вибори у Верховну раду за новою Конституцією.

1955 – британський інженер Крістофер Кокерелл запатентував перше судно на повітряній подушці

1979 – Політбюро ЦК КПРС ухвалило ввести радянські війська в Афганістан.

1990 – рішенням 14-ї сесії Міжурядового комітету ЮНЕСКО у Банффі (Канада) до списку Світової спадщини ЮНЕСКО за № 527 внесли перший український об'єкт під назвою «Софійський собор у Києві та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська лавра».

1991 – Верховна Рада України ухвалила закон, яким скасувала кримінальну відповідальність за добровільні гомосексуальні стосунки.

1991 – незалежність України визнала Грузія.

1991 – Литва стала першою державою з колишніх радянських республік, яка встановила дипломатичні відносини з Україною.

1993 – відбулись перші вибори до Ради Федерації і Державної Думи Федеральних Зборів Росії, а також референдум, який затвердив нову конституцію РФ, що закріплювала широкі повноваження президента.

1996 – президент США Білл Клінтон призначив державним секретарем Мадлен Олбрайт, яка стала першою в історії США жінкою на цій посаді.

2007 – у Дніпропетровську почався суд над найкривавішим маніяком в історії України («пологівським маніяком») – Сергієм Ткачем. Суд довів 29 вбивств. Після вироку Ткач зізнався у скоєнні ще понад 30 злочинів.

2007 – Національна Рада Словацької Республіки ухвалила Декларацію, якою засуджує Голодомор 1932-33 в Україні як акт винищення людства, вчинений тоталітарним сталінським режимом.

2008 – Швейцарія приєдналася до Шенгенської зони і стала 25-ю країною-учасницею угоди про безвізове переміщення.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Данило, Денис, Іван, Микола, Сергій.