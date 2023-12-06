6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Не варто давати у борг в день святого Миколая
6 грудня, День Збройних Сил України. Віряни вшановують пам'ять святителя Миколая Чудотворця.
День Збройних Сил України
Після здобуття незалежності в 1991 році Україні дісталася в спадок значна частина від радянської армії, в тому числі ядерне озброєння. Теоретично наша країна могла посісти одне з перших світових місць щодо військової могутності. Спочатку розбудова армії проводилася досить активно, але незабаром цей процес загальмувався або й зовсім зупинився.
Під виглядом реформування українське військо переживало численні скорочення озброєння та кадрового складу, а міністрами оборони незалежної України нерідко призначалися люди з російським громадянством. В результаті наша армія не розвивалася, а занепадала.
Початком нового відродження українських збройних сил став 2014 рік, коли з’явилася нагальна потреба протистояти російській агресії. Довелося прискореними темпами відновлювати й кількісний склад війська, і насичувати його сучасними видами зброї.
Велику допомогу в цей період держава отримала від волонтерських організацій. Наша армія змогла відновитися на достатньому рівні та відстояти свободу рідної землі.
Зараз перед українськими військовиками чимало викликів — від протидії агресії РФ до реформування відповідно до стандартів НАТО.
Яке сьогодні релігійне свято
6 грудня в церковному календарі – день пам’яті святителя Миколая Чудотворця. Народившись у сім'ї заможних християн, Миколай змалечку виховувався у благочесті і справедливості. Жив він у місті Патара (провінція Лікія) наприкінці III століття. Відрізнявся дуже добрим характером. Завдяки багатим батькам зміг отримати досить хорошу на той час освіту.
Його рідного дядька також звали Миколаєм і він був Патарським єпископом. Помітивши, що племінник показує любов до християнства, він зробив його читцем, а потім священником. Часто залишав на нього єпархію, коли відлучався у справах. В молодому віці Миколай залишився без батьків. Великий спадок, який отримав після їхньої смерті, роздав бідним. За це отримав від Бога дар чудотворення.
Що не можна робити цього дня
- Утримуйтесь від сварок з близькими, інакше наступного року з ними будуть погані стосунки.
- Не варто давати у борг в день святого Миколая.
- Не можна займатися ремонтом, прати чи шити.
Народні прикмети і традиції
- Іній на деревах – до багатого урожаю наступного року;
- Яка погода на зимового Миколу, таким буде і день на весняного (9 травня);
- Сонячний та морозний день – наступного року чекайте на поганий урожай;
- З дороги сніг змітає вітер – то шляхи стояти не будуть (почнеться відлига).
Пам’ятні події 6 грудня
- 1060 рік – Бела I стає королем Угорщини;
- 1240 рік – Київ захоплюють та руйнують війська монгольського хана Батия;
- 1492 рік – перша експедиція Колумба відкриває острів Гаїті;
- 1637 рік – відбувається Кумейківський бій між козацьким і польсько-шляхетським військами, яким завершилось придушення повстання Павлюка;
- 1768 рік – у Шотландії друкують перше видання Britannica, всесвітньовідому та одну з найпопулярніших досі енциклопедій;
- 1869 рік – у Південній Африці відкривають кімберлітові трубки, поклади алмазів;
- 1877 рік – виходить перший номер газети «Вашингтон пост»;
- 1877 рік – винахідник Томас Едісон робить на своєму новому фонографі найперший запис людського голосу, процитувавши слова дитячої пісеньки «Мері мала маленьке телятко»;
- 1917 рік – парламент Фінляндії проголошує незалежність країни від Росії;
- 1917 рік – в порту Галіфакса вибухає французьке судно «Монблан», навантажене боєприпасами, гине близько 2000 осіб;
- 1919 рік – під командуванням Михайла Омеляновича-Павленка розпочинається Перший зимовий похід Армії УНР тилами Червоної та Добровольчої армій;
- 1921 рік – підписують англо-ірландський договір, за яким рівно через рік (6 грудня 1922) Ірландія здобує незалежність;
- 1991 рік – набирає чинності нова конституція Болгарської республіки;
- 1991 рік – утворюють Збройні сили України;
- 1991 рік – незалежність України визнають Естонія і Куба;
- 2000 рік – відкривають ліверморій (стара назва – унунгексій) – хімічний елемент з атомним номером 116;
- 2003 рік – засновують Львівський муніципальний духовий оркестр «Галицькі Сурми»;
- 2008 рік – у Греції спалахують масові заворушення через вбивство в Афінах поліцейським підлітка;
- 2017 рік – адміністрація Дональда Трампа офіційно оголошує про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю.
Іменини
День ангела сьогодні святкують Максим, Микола.
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