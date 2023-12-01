1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто хвалитися своїми успіхами

1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом, Міжнародний день невролога, День працівників прокуратури України. Віряни вшановують пам'ять святого Наума.

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Всесвітній день боротьби зі СНІДом

1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Цю дату було обрано з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я, після того, як на зустрічі міністрів охорони здоров’я всіх країн прозвучав заклик соціальної терпимості та обміну інформацією щодо вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) та синдрому набутого імунодефіциту (СНІД).

Синдром набутого імунодефіциту – сукупна назва уражень, що відбуваються на III–IV клінічних стадіях інфекції, яку спричинює вірус імунодефіциту людини.

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Уперше СНІД було виявлено у 1980-х роках у США, а через декілька років поширення СНІДу набуло масштабів всесвітньої епідемії.

День невролога

1 грудня відзначається День невролога. Неврологія – це розділ медицини, який займається питаннями виникнення специфічних захворювань центральної і периферичної нервової системи людини, а також досліджує симптоматику, механізми розвитку та можливі способи діагностики, лікування або профілактики неврологічних захворювань.

Неврологічні захворювання сучасної людини часто є дуже складними для діагностики та лікування, що вимагає від лікаря-невролога постійного навчання.

День працівників прокуратури

У перший день зими в Україні відзначається День працівників прокуратури, професійне свято, встановлене Указом президента від 2000 року.

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Саме цього дня, в 1991 році, Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про прокуратуру», а також ряд інших нормативних актів.

Яке сьогодні релігійне свято

1 грудня в церковному календарі – День пам'яті святого Наума. Він був одним з 12 малих пророків і покровителя людей, які займаються розумовою працею.

Наум жив у VIII-VII століттях до н.е. в Ізраїлі. Основна частина пророцтв Наума розповідає про загибель головного міста ассірійців – Ніневії, яких Господь покарав за ідолопоклонство, розпусту і чаклунство. Наум передбачив, що буде фатальна повінь. Так і сталося.

Що не можна робити цього дня

Не можна сваритися і лаятися.

Не варто відмовляти в допомозі.

Не слід хвалитися успіхами.

Після заходу сонця краще не виходити з дому.

Народні прикмети

Якщо випало багато снігу, то навесні чекайте на повені.

Теплий день до теплої зими.

Якщо хмари пливуть низько пливуть, то скоро похолодає.

Пам’ятні події 1 грудня

1783 – Перший політ людини на повітряній кулі, наповненій воднем.

1891 – Американець Джеймс Нейсміт вигадав баскетбол.

1918 – Проголошено створення Королівства Сербів, Хорватів і Словенців.

1934 – У Ленінграді (нині Санкт-Петербург) комуніст Ніколаєв застрелив лідера місцевої комуністичної організації Сергія Кірова. Сталін використав його для організації в СРСР «Великого терору» (тільки в Українській СРР в грудні 1934 року розстріляли 28 видатних осіб, в тому числі відомих письменників).

1944 – Наказ Наркому внутрішніх справ СРСР про створення в його складі Головного управління по боротьбі з бандитизмом, одним із завдань якого була боротьба з «націоналістичним підпіллям» в Західній Україні та Балтії.

1981 – На Чорнобильській АЕС став до ладу 3-й енергоблок потужністю 1 млн кВт.

1988 – Вперше відзначено Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

1989 – Зустріч у Ватикані Папи Івана Павла ІІ з керівником СРСР Михайлом Горбачовим започаткувала офіційну легалізацію УГКЦ та інших католицьких церковних структур.

1990 – У Києві розпочався установчий з'їзд Партії демократичного відродження України (згодом на її базі виникла Народно-демократична партія, а частина членів приєдналися до ПРП).

1991 – понад 90% із 32 мільйонів громадян України, що 1 грудня 1991 року взяли участь у Всеукраїнському референдумі, висловилось за незалежність своєї країни. Одночасно з референдумом проводились і вибори президента, на яких перемогу здобув Леонід Кравчук.

1991 – у Києві відкрито Генеральне консульство Австрійської Республіки.

1994 – Андрій Шевченко у матчі проти дніпропетровського «Дніпра» забив свій перший гол в складі київського «Динамо».

2009 – у Львові запустили Львівський міський рейковий автобус.

2012 – оприлюднена Українська хартія вільної людини

2013 – у відповідь на спробу силового розгону Євромайдану мільйонна демонстрація у Києві, сутички біля Адміністрації Президента України та початок Революції гідності.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Антон, Дмитро.