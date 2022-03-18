17 березня гуманітарними коридорами евакуйовано майже 4 тисячі людей

Людей, які йдуть пішки, будуть довозити

Для всіх, хто виїхав із Маріуполя, організовано тимчасові пункти допомоги в Бердянську

Гуманітарними коридорами у четвер, 17 березня, евакуйовано 3810 людей, з них майже половина – з Київщини.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«1 810 мешканців Ворзеля, Бучі, Гостомеля, Шевченкова, Бородянки зараз вже в безпеці, – зазначив він. – До населених пунктів Київської області гуманітарними коридорами доставлено близько 40 тонн продовольства і медикаментів».

Також, за словами Тимошенка, 2 000 маріупольців вже змогли дістатись Запоріжжя, де їм надається допомога.

Для всіх, хто виїхав із Маріуполя, організовано тимчасові пункти допомоги в Бердянську.

У п'ятницю, 18 березня, такі пункти почнуть діяти в місті Мангуш. «Людей, які йдуть пішки, будуть довозити з Мангуша в Бердянськ, звідти – в Запоріжжя», – розповів Кирило Тимошенко.