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    17 березня гуманітарними коридорами евакуйовано майже 4 тисячі людей

    Людей, які йдуть пішки, будуть довозити - 17 березня гуманітарними коридорами евакуйовано майже 4 тисячі людей
    Людей, які йдуть пішки, будуть довозити
    фото з відкритих джерел

    Для всіх, хто виїхав із Маріуполя, організовано тимчасові пункти допомоги в Бердянську

    Гуманітарними коридорами у четвер, 17 березня, евакуйовано 3810 людей, з них майже половина – з Київщини.

    Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

    «1 810 мешканців Ворзеля, Бучі, Гостомеля, Шевченкова, Бородянки зараз вже в безпеці, – зазначив він. – До населених пунктів Київської області гуманітарними коридорами доставлено близько 40 тонн продовольства і медикаментів».

    Також, за словами Тимошенка, 2 000 маріупольців вже змогли дістатись Запоріжжя, де їм надається допомога.

    Для всіх, хто виїхав із Маріуполя, організовано тимчасові пункти допомоги в Бердянську.

    У п'ятницю, 18 березня, такі пункти почнуть діяти в місті Мангуш. «Людей, які йдуть пішки, будуть довозити з Мангуша в Бердянськ, звідти – в Запоріжжя», – розповів Кирило Тимошенко.

    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна Кирило Тимошенко окупація #stoprussia
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    17 березня гуманітарними коридорами евакуйовано майже 4 тисячі людей