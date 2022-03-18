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    Події в Україні

    Українські військові ліквідували високопосадовця і техніку ворожої армії

    Українські військові ліквідували високопосадовця і техніку ворожої армії
    фото: ЗСУ

    Ліквідовано російський «Тигр» з високопосадовцем 35 армії, а також ворожий десант

    Група Сил Спеціальних Операцій України провела засідку на світанку в тилу противника. Про це повідомляє Телеграм-канал Оперативний ЗСУ

    «Група ССО України провела засідку на світанку в тилу противника. Влучним вогнем з NLAW, ліквідовано російський «Тигр» з високопосадовцем 35 армії, а також дистанційним підривом ТМ-62 було знищено БТР-82 з десантом», - йдеться у повідомленні.

    Наразі деталей на якому саме напрямку та точна кількість ліквідованих не розголошується.

    Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що російські окупанти вдарили по території в районі Львівського аеропорту.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб військові Україна окупація #stoprussia
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    Українські військові ліквідували високопосадовця і техніку ворожої армії