Українські військові ліквідували високопосадовця і техніку ворожої армії

Ліквідовано російський «Тигр» з високопосадовцем 35 армії, а також ворожий десант

Група Сил Спеціальних Операцій України провела засідку на світанку в тилу противника. Про це повідомляє Телеграм-канал Оперативний ЗСУ

«Група ССО України провела засідку на світанку в тилу противника. Влучним вогнем з NLAW, ліквідовано російський «Тигр» з високопосадовцем 35 армії, а також дистанційним підривом ТМ-62 було знищено БТР-82 з десантом», - йдеться у повідомленні.

Наразі деталей на якому саме напрямку та точна кількість ліквідованих не розголошується.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що російські окупанти вдарили по території в районі Львівського аеропорту.