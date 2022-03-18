Оголошено гуманітарні коридори на Сумщині на 18 березня (перелік)

В евакуаційні автобуси сідають: жінки, діти, люди похилого віку, люди з інвалідністю

Евакуаційні колони відправляться о 9:00

На 18 березня підтверджено відкриття гуманітарних коридорів на Сумщині. Про це у Telegram повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Час відправлення колон з усіх міст - 9:00 ранку (крім Сум).

Місце відправлення з усіх населених пунктів - площі перед міськими/селищними радами (окрім Сум і Тростянця).

Тростянець - Полтавська область

(Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

Частково на автобусах та на особистому транспорті.

Місце збору: стадіон ім. Кеніга.

Маршрут руху містом на виїзд у бік м. Суми – вул. Кеніга стадіон ім.Куца - вул.Скрябіна - вул. Татаренко - вул. Б. Хмельницького – вул. Гришина (об'їзна) – вул. Шевченка і далі у бік міста Суми.

Суми - Полтавська область

(Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з міста Лохвиця на Сумщину будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту.

Виїзд автобусами у Сумах

Час прибуття автобусів в усі точки збору з 13:00 до 14:00.

Місця збору у Сумах:

Основний виїзд: біля пам'ятника Альоші, (р-н школи 2).

Додаткові точки збору (лише для вагітних, жінок з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю)

БК «Хімік»

вул. Інтернаціоналістів, біля риночку, ТЦ «Світлана».

«Більбоу» на пр. Курському

ТЦ «Мануфактура»

Лебедин - Полтавська область

(Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

З міста Лебедин виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Конотоп - Полтавська область

(Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

З міста Конотоп виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Велика Писарівка – Полтава

(Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава).

Із селища Велика Писарівка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Краснопілля - Полтавська область

(Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава).

Частково на автобусах та на особистому транспорті.

Живицьки нагадав, що в евакуаційні автобуси сідають: жінки, діти, люди похилого віку, люди з інвалідністю. З домашніми улюбленцями людей в евакуаційні автобуси братимуть. Чоловіків, окрім як за кермом легкових авто, бути не може.