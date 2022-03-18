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    Оголошено гуманітарні коридори на Сумщині на 18 березня (перелік)

    В евакуаційні автобуси сідають: жінки, діти, люди похилого віку, люди з інвалідністю - Оголошено гуманітарні коридори на Сумщині на 18 березня (перелік)
    В евакуаційні автобуси сідають: жінки, діти, люди похилого віку, люди з інвалідністю

    Евакуаційні колони відправляться о 9:00

    На 18 березня підтверджено відкриття гуманітарних коридорів на Сумщині. Про це у Telegram повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

    Час відправлення колон з усіх міст - 9:00 ранку (крім Сум).

    Місце відправлення з усіх населених пунктів - площі перед міськими/селищними радами (окрім Сум і Тростянця).

    Тростянець - Полтавська область

    (Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

    Частково на автобусах та на особистому транспорті.

    Місце збору: стадіон ім. Кеніга.

    Маршрут руху містом на виїзд у бік м. Суми – вул. Кеніга стадіон ім.Куца - вул.Скрябіна - вул. Татаренко - вул. Б. Хмельницького – вул. Гришина (об'їзна) – вул. Шевченка і далі у бік міста Суми.

    Суми - Полтавська область

    (Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

    З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з міста Лохвиця на Сумщину будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту.

    Виїзд автобусами у Сумах

    Час прибуття автобусів в усі точки збору з 13:00 до 14:00.

    Місця збору у Сумах:

    Основний виїзд: біля пам'ятника Альоші, (р-н школи 2).

    Додаткові точки збору (лише для вагітних, жінок з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю)

    БК «Хімік»

    вул. Інтернаціоналістів, біля риночку, ТЦ «Світлана».

    «Більбоу» на пр. Курському

    ТЦ «Мануфактура»

    Лебедин - Полтавська область

    (Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

    З міста Лебедин виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

    Конотоп - Полтавська область

    (Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

    З міста Конотоп виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

    Велика Писарівка – Полтава

    (Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава).

    Із селища Велика Писарівка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

    Краснопілля - Полтавська область

    (Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава).

    Частково на автобусах та на особистому транспорті.

    Живицьки нагадав, що в евакуаційні автобуси сідають: жінки, діти, люди похилого віку, люди з інвалідністю. З домашніми улюбленцями людей в евакуаційні автобуси братимуть. Чоловіків, окрім як за кермом легкових авто, бути не може.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація евакуація #stoprussia
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    Оголошено гуманітарні коридори на Сумщині на 18 березня (перелік)