Оголошено гуманітарні коридори на Сумщині на 18 березня (перелік)
Евакуаційні колони відправляться о 9:00
На 18 березня підтверджено відкриття гуманітарних коридорів на Сумщині. Про це у Telegram повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Час відправлення колон з усіх міст - 9:00 ранку (крім Сум).
Місце відправлення з усіх населених пунктів - площі перед міськими/селищними радами (окрім Сум і Тростянця).
Тростянець - Полтавська область
(Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).
Частково на автобусах та на особистому транспорті.
Місце збору: стадіон ім. Кеніга.
Маршрут руху містом на виїзд у бік м. Суми – вул. Кеніга стадіон ім.Куца - вул.Скрябіна - вул. Татаренко - вул. Б. Хмельницького – вул. Гришина (об'їзна) – вул. Шевченка і далі у бік міста Суми.
Суми - Полтавська область
(Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).
З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з міста Лохвиця на Сумщину будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту.
Виїзд автобусами у Сумах
Час прибуття автобусів в усі точки збору з 13:00 до 14:00.
Місця збору у Сумах:
Основний виїзд: біля пам'ятника Альоші, (р-н школи 2).
Додаткові точки збору (лише для вагітних, жінок з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю)
БК «Хімік»
вул. Інтернаціоналістів, біля риночку, ТЦ «Світлана».
«Більбоу» на пр. Курському
ТЦ «Мануфактура»
Лебедин - Полтавська область
(Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).
З міста Лебедин виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
Конотоп - Полтавська область
(Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).
З міста Конотоп виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
Велика Писарівка – Полтава
(Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава).
Із селища Велика Писарівка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
Краснопілля - Полтавська область
(Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава).
Частково на автобусах та на особистому транспорті.
Живицьки нагадав, що в евакуаційні автобуси сідають: жінки, діти, люди похилого віку, люди з інвалідністю. З домашніми улюбленцями людей в евакуаційні автобуси братимуть. Чоловіків, окрім як за кермом легкових авто, бути не може.