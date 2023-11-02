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2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 листопада – Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто їхати в далеку дорогу

2 листопада відзначається Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів та Міжнародний день проєктного менеджера. Віряни вшановують пам'ять священномучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора та Анемподиста.

Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів

2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

2 листопада відзначається Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів.

18 грудня 2013 року на своїй 68-й сесії ГА ООН прийняла резолюцію, в якій постановила проголосити 2 листопада Міжнародним днем припинення безкарності за злочини проти журналістів. Дата була вибрана в пам’ять про двох французьких журналістів, убитих у Малі 2 листопада 2013 року.

Ця резолюція засуджує акти насилля щодо журналістів і працівників засобів масової інформації. Вона також закликає держави-члени ООН зробити все можливе для попередження насилля й притягнення до відповідальності винних у здійсненні злочинів проти журналістів.

Міжнародний день проєктного менеджера

2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Професійне свято запровадили в 2004 році. Його створили для того, щоб вшанувати працю спеціалістів в галузі керування проєктами. Без грамотної координації неможливо реалізувати будь-які програми ефективно, плідно та з найменшими витратами ресурсів.

Менеджери займаються запровадженням різноманітних заходів, втілюють комерційні, промислові, будівельні, навчальні та інші проєкти.

Яке сьогодні релігійне свято

2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

2 листопада в церковному календарі – день пам’яті священномучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора та Анемподиста.

Ахиндин, Пигасій, Анемподист жили в IV столітті і були придворними перського царя Сапора II, а також таємно сповідували християнство. На той час християн переслідували, тому на наближених царя донесли і викликали їх на суд. Усі троє визнали, що вірять у Христа, тож їх засудили до тортур.

Імператор наказав бити їх батогами, але вони витримали всі страждання, хоча навіть сам цар зомлів, не витримавши вигляду крові. Всі думали, що цар помер, але святі молитвою його підняли на ноги. Тоді Сапор звинуватив їх у чарівництві і звелів підвісити над вогнищем. Один із мучеників, не бажаючи чути богохульство, вигукнув: «Нехай будуть безмовні твої вуста» і цар онімів.

Правитель рвав на собі волосся, зірвав мантію, але заговорити не міг. Тоді Акиндін пожалів його і позбавив від німоти ім'ям Господнім. Але цар визнав це чаклунством і наказав продовжити тортури вогнем. Зрештою, мучеників стратили. Разом зі ними загинули також 7 тис. християн.

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Що не можна робити цього дня

  • Не варто їхати в далеку дорогу.
  • Краще не зустрічатися з недругами.
  • Не варто ходити в ліс, гори і будь-яку дику місцевість
  • Не можна ображати кого-небудь, лаятися, сваритися.

Народні прикмети

  • Якщо хмари пливуть проти вітру, то буде снігопад.
  • Кричать снігурі – до швидких морозів.
  • Якщо 2 листопада пішов дощ, то весь місяць буде дощовим.
  • Прилетіли синиці – до ранньої зими.
  • Якщо небо затягнуте хмарами, то прийде відлига.

Пам’ятні події 2 листопада

  • 1708 – руйнування московським військом Батурина, Батуринська трагедія.
  • 1721 – Сенат надав Петру I титул імператора.
  • 1833 – засновано Київський університет.
  • 1848 – «Весна народів»: після обстрілу австрійською артилерією повсталі поляки у Львові капітулювали.
  • 1894 – На російський престол зійшов Микола II.
  • 1914 – Французька республіка, Велика Британія і Російська імперія оголосили війну Османській імперії.
  • 1921 – рейдувальна Подільська група Армії УНР, очолювана Михайлом Палієм-Сидорянським, під Семенівкою дала бій частинам військ більщовиків, що її переслідували.
  • 1938 – Королівство Угорщина захопило південні частини Словаччини і Карпатської України.
  • 2000 – у лісі під Таращею знайдене тіло журналіста Георгія Ґонґадзе, який зник ще 16 вересня.
  • 2015 – представлено проєкт Semantic Scholar, дослідницький та пошуковий інструмент для наукової літератури на основі штучного інтелекту.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Костянтин, Домініка, Альберт, Леопольд, Маркіян.

Теги: свята традиції свято

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