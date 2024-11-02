2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні не можна вживати алкоголь
2 листопада у світі відзначають Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів та Всесвітній день сумчастого мурахоїда. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора і Анемподиста.
Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів
Цей день був заснований 1997 року ЮНЕСКО, щоб підкреслити важливість захисту журналістів та відзначити тих, хто віддав життя у виконанні своєї професії. Він став важливим символом для всіх, хто прагне забезпечити безпеку та свободу журналістів по всьому світу. Журналісти часто стають мішенями через свою роботу, і цей день нагадує про необхідність захисту їхніх прав та свобод.
Всесвітній день сумчастого мурахоїда
Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість мурахоїдів у екосистемах та залученню уваги до їхнього збереження. Вони відіграють важливу роль у природі, зокрема в розповсюдженні насіння, поліпшенні ґрунтів та контролю чисельності інших комах. Це теплокровні травоїдні ссавці, що мешкають у тропічних лісах Центральної та Південної Америки. Вони мають довгі війки, які використовують для пошуку їжі, зокрема мурах і терміти.
Яке церковне свято 2 листопада
2 листопада у церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора і Анемподиста. Ахиндин – один з найбільш відомих мучеників, який, за переказами, залишився вірним своїм переконанням, незважаючи на жорстокі катування. Пигасій – був товаришем Ахиндина. Його стійкість і віра також були випробувані, але він не зрікся Христа.
Афтоній – ще один учасник цієї групи, який разом з іншими мучениками зазнав страждань за свої переконання. Єлпидифор – його ім'я означає «той, хто приніс надію». Він символізував віру і надію навіть у найскладніші часи. Анемподист – був священником, який проповідував Христове вчення і зазнав мученицької смерті за свою відданість.
Що не можна робити сьогодні
- Не можна сваритися і вживати алкоголь.
- Не варто зустрічатися зі своїми ворогами.
- Забороняється їхати в далеку дорогу.
Народні прикмети і традиції
- бездоріжжя на дорогах – тепла погода стоятиме до грудня;
- хмари проти вітру пливуть – буде снігопад;
- почути крик снігурів – до швидкого морозу;
- небо похмуре – чекайте на відлигу.
Пам’ятні дати
- 1833 рік – засновують Київський університет;
- 1848 рік – так звана «Весна народів»: після обстрілу австрійською артилерією повсталі поляки у Львові капітулюють;
- 1914 рік – Французька республіка, Велика Британія і Російська імперія оголошують війну Османській імперії;
- 1921 рік – рейдувальна Подільська група Армії УНР, очолювана Михайлом Палієм-Сидорянським, під Семенівкою дає бій частинам большевицьких військ, що її переслідували;
- 1938 рік – Угорське королівство захоплює південні частини Словаччини і Карпатської України;
- 2000 рік – у лісі під Таращею знаходять тіло журналіста Георгія Ґонґадзе, який зник ще 16 вересня;
- 2015 рік – представляють проєкт Semantic Scholar, дослідницький та пошуковий інструмент для наукової літератури на основі штучного інтелекту.
Іменини
День ангела сьогодні відзначають: Костянтин.
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