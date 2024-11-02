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2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Степан Гафтко
glavcom.ua
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2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Небо похмуре – чекайте на відлигу
фото: glavcom.ua

Сьогодні не можна вживати алкоголь

2 листопада у світі відзначають Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів та Всесвітній день сумчастого мурахоїда. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора і Анемподиста.

Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів

2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Цей день був заснований 1997 року ЮНЕСКО, щоб підкреслити важливість захисту журналістів та відзначити тих, хто віддав життя у виконанні своєї професії. Він став важливим символом для всіх, хто прагне забезпечити безпеку та свободу журналістів по всьому світу. Журналісти часто стають мішенями через свою роботу, і цей день нагадує про необхідність захисту їхніх прав та свобод.

Всесвітній день сумчастого мурахоїда

2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість мурахоїдів у екосистемах та залученню уваги до їхнього збереження. Вони відіграють важливу роль у природі, зокрема в розповсюдженні насіння, поліпшенні ґрунтів та контролю чисельності інших комах. Це теплокровні травоїдні ссавці, що мешкають у тропічних лісах Центральної та Південної Америки. Вони мають довгі війки, які використовують для пошуку їжі, зокрема мурах і терміти.

Яке церковне свято 2 листопада

2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

2 листопада у церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора і Анемподиста. Ахиндин – один з найбільш відомих мучеників, який, за переказами, залишився вірним своїм переконанням, незважаючи на жорстокі катування. Пигасій – був товаришем Ахиндина. Його стійкість і віра також були випробувані, але він не зрікся Христа.

Афтоній – ще один учасник цієї групи, який разом з іншими мучениками зазнав страждань за свої переконання. Єлпидифор – його ім'я означає «той, хто приніс надію». Він символізував віру і надію навіть у найскладніші часи. Анемподист – був священником, який проповідував Христове вчення і зазнав мученицької смерті за свою відданість.

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Що не можна робити сьогодні

  • Не можна сваритися і вживати алкоголь.
  • Не варто зустрічатися зі своїми ворогами.
  • Забороняється їхати в далеку дорогу.

Народні прикмети і традиції

  • бездоріжжя на дорогах – тепла погода стоятиме до грудня;
  • хмари проти вітру пливуть – буде снігопад;
  • почути крик снігурів – до швидкого морозу;
  • небо похмуре – чекайте на відлигу.

Пам’ятні дати

  • 1833 рік – засновують Київський університет;
  • 1848 рік – так звана «Весна народів»: після обстрілу австрійською артилерією повсталі поляки у Львові капітулюють;
  • 1914 рік – Французька республіка, Велика Британія і Російська імперія оголошують війну Османській імперії;
  • 1921 рік – рейдувальна Подільська група Армії УНР, очолювана Михайлом Палієм-Сидорянським, під Семенівкою дає бій частинам большевицьких військ, що її переслідували;
  • 1938 рік – Угорське королівство захоплює південні частини Словаччини і Карпатської України;
  • 2000 рік – у лісі під Таращею знаходять тіло журналіста Георгія Ґонґадзе, який зник ще 16 вересня;
  • 2015 рік – представляють проєкт Semantic Scholar, дослідницький та пошуковий інструмент для наукової літератури на основі штучного інтелекту.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Костянтин.

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Теги: українці релігія Україна свята церква Українська православна церква свято традиції

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