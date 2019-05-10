20 детективів НАБУ запідозрили у привласненні 38 млн гривень зарплати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження

Державне бюро розслідувань розслідує кримінальне виробництво за фактом незаконного призначення 21 детектива в Національне антикорупційне бюро і можливе присвоєння в період 2015-2018 роком 38 млн гривень виплаченої їм зарплати.

Про це йдеться в матеріалах суду.

«У виробництві першого слідчого відділу управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження за фактом незаконного, без проведення конкурсу, призначення на другий підрозділ детективів НАБУ орієнтовно 21 людини, в результаті чого в період 2015-2018 років їм безпідставно за рахунок заробітної плати виплачено близько 38 млн гривень», - йдеться в матеріалах суду.

Справа розслідується за ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу.

В ході досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні у компетентного органу - Пенсійного фонду України, документів щодо співробітників НАБУ, в тому числі другого підрозділу детективів, і здійснення ним нарахувань протягом 2015 - 2018 років, які містять інформацію про отримання ними заробітної плати.

Однак 5 квітня Печерський районний суд Києва відмовив ДБР в такому доступі.

Джерело: Українські новини