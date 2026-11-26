26 листопада у світі відзначають Всесвітній день оливкового дерева, Міжнародний день чоботяра та Всесвітній день сталого транспорту. Православні вшановують пам'ять преподобного Аліпія Стовпника та згадують освячення церкви великомученика Георгія у Києві. До кінця року залишається 35 днів.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 26 листопада 2026 року.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день оливкового дерева

Всесвітній день оливкового дерева відзначається щороку 26 листопада, це нова подія, що відносно недавно з’явилася в календарі міжнародних святкувань. Схвалений ЮНЕСКО, цей день присвячений вшануванню оливкового дерева – символу мудрості, миру і процвітання, який має глибоке коріння у багатьох культурах і цивілізаціях Середземномор’я та за його межами.

Оливкове дерево – одне з найдавніших культурних дерев у світі, емблема ідентичності та способу життя середземноморського регіону. Його гілки традиційно символізують мир, а оливкова олія є основою раціону мільйонів людей. Відзначення Всесвітнього дня оливкового дерева – це не лише данина культурному та історичному значенню оливи, а й заклик визнати її роль у сталому розвитку та захисті навколишнього середовища.

Міжнародний день чоботяра

Міжнародний день чоботяра відзначається 26 листопада щорічно – це день, присвячений вшануванню вікового ремесла майстрів, що створюють або ремонтують взуття. Цей день вшановує ремесло й кваліфікованих ремісників, відомим як шевці, які протягом століть ремонтують і виготовляють взуття. У світі масового виробництва взуття Міжнародний день чоботяра привертає увагу до кропіткої і творчої роботи цих майстрів і майстринь, підкреслюючи важливість їхньої професії в нашому повсякденному житті.

Взуттєве ремесло – давня професія, яка розвивалася протягом тисячоліть. Від зшитих вручну сандалій античності до сучасного високомодного взуття, ремесло шевця було невід’ємною частиною людської культури та суспільства. Усі погодяться, що взуття – це один з винаходів людства, що значно вплинув на розвиток та якість життя людини. А зручне й якісне взуття – це велика цінність! Чоботярі не лише створюють взуття, але й ремонтують та реставрують його, щоб наші омріяні черевички ходили ще трохи довше.

Всесвітній день сталого транспорту

26 листопада відзначають Всесвітній день сталого транспорту, проголошений Організацією Об'єднаних Націй. Він пропагує безпечні, доступні й екологічні транспортні системи – від громадського транспорту й велоінфраструктури до електромобілів. Сталий транспорт зменшує викиди, скорочує затори й робить міста зручнішими для життя. В Україні ця тема набула нового виміру: війна руйнує транспортну інфраструктуру, і майбутнє відновлення дає шанс побудувати її за сучасними стандартами.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобного Аліпія Стовпника

Аліпій жив у VI–VII століттях у місті Адріанополі в Пафлагонії. Він присвятив своє життя служінню Богові й обрав унікальну форму чернечого подвигу – стовпництво. Понад п'ятдесят років Аліпій прожив на стовпі біля храму, який сам збудував, постійно перебуваючи під впливом негоди. Його молитви та стійкість привертали до нього безліч людей, яких він зцілював і наставляв. Аліпія вважають заступником і зцілителем: до нього звертаються з молитвами про допомогу в хворобах.

Освячення церкви великомученика Георгія в Києві

26 листопада в Україні згадують також освячення храму святого великомученика Георгія в Києві, який збудував князь Ярослав Мудрий у 1051–1054 роках. Ярослав мав християнське ім'я Георгій (Юрій), тож храм присвятив своєму небесному покровителю. З цією подією пов'язане народне свято Юрія Холодного, або осіннього Юрія.

Народні вірування та прикмети

У народі цей день був відомий як час, коли остаточно встановлюється зима. Його називали Юрієм Холодним: вважали, що з цього дня зима набуває сили.

Якщо на Аліпія тепла погода – зима буде довга і сльотава.

Якщо навколо сонця видно туманний вінець – чекайте на затяжну хуртовину.

Якщо на землі багато інею – наступний рік буде врожайним.

Якщо горобці голосно цвірінькають – слід очікувати потепління.

Що не можна робити сьогодні

Нехтувати постом: триває Різдвяний піст, тож віряни утримуються від м'ясних і молочних продуктів та яєць.

Сваритися й лихословити.

Відмовляти в допомозі тому, хто просить.

Історичні події

1890 рік – в місті Боржомі (Грузія) запустили промисловий розлив однойменної води;

1901 рік – у Львові студенти виступають з вимогою створити український університет;

1917 рік – у Києві під час засідання Генерального секретаріату було затверджено статут «вільного козацтва»;

1966 рік – в Бретані (Франція) президентом Шарлем де Голлем була відкрита перша в світі припливна електростанція;

1970 рік – в місті Баро (Гваделупа) пройшла рекордна злива;

1977 рік – у Львові відкрили пам’ятник першодрукареві Івану Федорову;

2005 рік – в Україні запровадили День пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років (він припадає на останню суботу листопада).

Іменини

День ангела святкують: Аліпій, Георгій, Іван, Василь, Парамон.