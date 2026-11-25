25 листопада у світі відзначають Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок та День домашньої кухні. Православні вшановують пам'ять священномучеників Климента, папи Римського, та Петра, архієпископа Олександрійського. До кінця року залишається 36 днів.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 25 листопада 2026 року.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок

25 листопада відзначають Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Рішення про це ухвалила Генеральна Асамблея ООН 1999 року (резолюція 54/134), а вперше день відзначили 2000 року. Дату обрали на згадку про сестер Мірабаль – трьох активісток із Домініканської республіки, яких 25 листопада 1960 року вбили за наказом диктатора Рафаеля Трухільйо. Її обрали ще 1981 року на феміністичній зустрічі у Латинській Америці.

З цього дня стартує щорічна кампанія «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства», яка триває до 10 грудня – Дня прав людини. Її символ – помаранчевий колір: будівлі та пам'ятники підсвічують помаранчевим, а учасники одягають одяг цього кольору.

Для України тема гостра. Україна ратифікувала Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству (Стамбульську конвенцію) 2022 року, а війна додала нових загроз: ООН фіксує випадки сексуального насильства, пов'язаного з війною. Свято нагадує про важливість профілактики, захисту постраждалих і притягнення винних до відповідальності.

День домашньої кухні

25 листопада відзначають День домашньої кухні. Це неофіційне тематичне свято присвячене домашнім стравам, кулінарним традиціям і приготуванню їжі власноруч. Цього дня можна згадати улюблені сімейні рецепти, приготувати щось особливе та провести час за спільним столом.

День також привертає увагу до домашньої кухні як частини родинної культури, адже рецепти й кулінарні звички часто передаються від покоління до покоління.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святого священномученика Климента, єпископа Римського

25 листопада православна церква вшановує пам'ять священномученика Климента I, Папи Римського. Святий Климент був одним з перших апостольських мужів, учнем апостола Петра, і став четвертим єпископом Риму. Він очолював Римську Церкву наприкінці I століття.

Святий Климент відомий своїми листами до Коринтян, в яких закликав до миру і єдності. За свою активну проповідницьку діяльність він був засланий імператором Траяном до Криму, де продовжував звертати людей у християнство. За переказами, саме завдяки його молитві було відкрито джерело води, що втамовує спрагу багатьох засланців. Зрештою, за наказом імператора, його втопили в Чорному морі.

Святий Климент є покровителем моряків і вважається одним зі святих, мощі якого були знайдені святими Кирилом і Мефодієм.

Народні вірування та прикмети

У народі цей день часто називали «Клим холодний» або «Клим Морозник», оскільки зазвичай у цей час вже наставали відчутні морози. За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо на Климента день ясний – чекайте на сильні морози.

Якщо цього дня йде сніг або мокрий сніг – літо буде дощовим.

Якщо на річках уже став лід, то до весни він не розтане.

Якщо вітер дме з півночі, то слід чекати потужного похолодання.

Що не можна робити сьогодні

Нехтувати постом: середа під час Різдвяного посту є днем суворого посту, тож утримуються від м'яса, молочних продуктів, яєць і риби.

Сваритися й лихословити.

Відмовляти в допомозі тому, хто просить.

Історичні події

1783 рік – британські війська залишили Нью-Йорк, завершивши війну за незалежність США.

1918 рік – збори в Новому Саді проголосили приєднання Воєводини до Сербії.

1952 рік – у Лондоні відбулася прем'єра детективної п'єси Агати Крісті «Мишоловка», яка потім понад 70 років не сходила зі сцени.

1960 рік – у Домініканській республіці за наказом диктатора вбили сестер Мірабаль.

1963 рік – у США поховали президента Джона Кеннеді.

1975 рік – Суринам здобув незалежність від Нідерландів.

1986 рік – адміністрація США оприлюднила інформацію про «Іран-контрас» – таємні поставки зброї Ірану.

1992 рік – парламент Чехословаччини ухвалив рішення про розділ країни на Чехію й Словаччину.

2016 рік – помер кубинський лідер Фідель Кастро.

Іменини

День ангела святкують: Климент, Семен, Петро, Олексій, Іван, Василь.