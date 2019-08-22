20 років правління Путіна. Експерти розповіли, як змінювалася Росія



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Як змінювалася Росія за цей час - від демократії до авторитаризму та країни-агресора

22 серпня в прес-центрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) проходить прес-конференція на тему: «20 років правління Путіна. Як змінювалася Росія?».

Запрошені гості: Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики, Ілля Пономарьов, екс-депутат Держдуми РФ.

Учасники прес-конференції проаналізують правління Путіна за 20 років, як змінювалася країна за цей час - від демократії до авторитаризму та країни-агресора, зміна зовнішньої політики, економіки, трансформація суспільства, стан свободи слова.

Нагадаємо, у посольстві України в США висловили занепокоєння намірами президента Дональда Трампа повернути Росію в G8.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія була вилучена зі складу G8 після окупації Криму та Донбасу, і відтоді нічого не змінилося.

Раніше повідомлялося, що Трамп заявив, що схвалить, «якщо хтось запропонує повернути Росію» у групу Великої вісімки.

За інформацією ЗМІ, президенти США Дональд Трамп і Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові обговорили можливість запрошення Росії для участі в наступній зустрічі G7 у 2020 році.

Росію вилучили з групи країн G8 після анексії Криму в 2014 році.

Як відомо, 19 серпня президент Франції Еммануель Макрон провів зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним у своїй літній резиденції форті Брегансон, що на Лазурному узбережжі.

Макрон назвав Путіну умову для повернення Росії до G8.

Німецький уряд не підтримує пропозицію президента США Дональда Трампа щодо повернення РФ до Великої вісімки.