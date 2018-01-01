200 українців не можуть вилетіти з Шарм-еш-Шейха до Одеси

ЗМІ повідомляють, що затримка сталася через поломку літака

Двісті пасажирів авіакомпанії YanAir, які повинні були прибути до Одеси, сьогодні рано-вранці не змогли вилетіти з єгипетського курорту Шарм-еш-Шейх. Про це повідомляє Думська. За ними повинен був прилетіти літак компанії YanAir з львівського аеропорту імені Данила Галицького. Однак, напередодні ввечері Airbus A321, реєстраційний номер UR -



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ЗМІ повідомляють, що затримка сталася через поломку літака

Двісті пасажирів авіакомпанії YanAir, які повинні були прибути до Одеси, сьогодні рано-вранці не змогли вилетіти з єгипетського курорту Шарм-еш-Шейх.

Про це повідомляє Думська.

За ними повинен був прилетіти літак компанії YanAir з львівського аеропорту імені Данила Галицького. Однак, напередодні ввечері Airbus A321, реєстраційний номер UR - COJ, через несправність не зміг вилетіти туди з пасажирами зі Львова.

У цього ж борту був запланований виліт з Одеси в Шарм-еш-Шейх з черговою партією з 200 відпочивальників на сьогодні о 12:30.

Видання повідомляє, що місяць тому борт цієї компанії зламався в Єгипті і вилетів звідти через 5 годин.





