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    200 українців не можуть вилетіти з Шарм-еш-Шейха до Одеси

    ЗМІ повідомляють, що затримка сталася через поломку літака
    Двісті пасажирів авіакомпанії YanAir, які повинні були прибути до Одеси, сьогодні рано-вранці не змогли вилетіти з єгипетського курорту Шарм-еш-Шейх. Про це повідомляє Думська. За ними повинен був прилетіти літак компанії YanAir з львівського аеропорту імені Данила Галицького. Однак, напередодні ввечері Airbus A321, реєстраційний номер UR -
    • Сьогодні, 13:31
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    ЗМІ повідомляють, що затримка сталася через поломку літака

    Двісті пасажирів авіакомпанії YanAir, які повинні були прибути до Одеси, сьогодні рано-вранці не змогли вилетіти з єгипетського курорту Шарм-еш-Шейх.

    Про це повідомляє Думська.

    За ними повинен був прилетіти літак компанії YanAir з львівського аеропорту імені Данила Галицького. Однак, напередодні ввечері Airbus A321, реєстраційний номер UR - COJ, через несправність не зміг вилетіти туди з пасажирами зі Львова.

    У цього ж борту був запланований виліт з Одеси в Шарм-еш-Шейх з черговою партією з 200 відпочивальників на сьогодні о 12:30.

    Видання повідомляє, що місяць тому борт цієї компанії зламався в Єгипті і вилетів звідти через 5 годин.



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