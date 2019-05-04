22-річний колишній бойовик «ДНР» здався в поліцію Бахмута



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Колишній бойовик «ДНР» здався в поліцію Бахмута

До бойовиків «ДНР» житель Бахмута приєднався, коли йому було 17 років.

22-річний учасник незаконних збройних формувань добровільно здався правоохоронцям Бахмута. Про це повідомили в Нацполіції Донецької області.

До бойовиків «ДНР» житель Бахмута приєднався, коли йому було 17 років.

«У серпні 2014-го поїхав до окупованого Донецька, де приєднався до одного з батальйонів так званої «ДНР», і в січні 2015 охороняв адміністративний будинок цього батальйону. Слід зазначити, що «база» перебувала за 5 км від Донецького аеропорту, тому з початком боїв на його території бахмачанин зник», - йдеться в повідомленні.

Зараз хлопець добровільно дає свідчення про незаконну діяльність інших «колег».

Після перевірки на відсутність тяжких злочинів проти мирного населення він може бути звільнений від покарання за ч. 6 ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше суд виніс вирок бразильському бойовику Лусваргі, який воював проти української армії. Його засудили до 13 років ув'язнення.