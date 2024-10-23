23 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні заборонено брати та давати гроші у борг

Сьогодні, 23 жовтня, відзначають День помічника лікаря, День працівників реклами та День обізнаності про синдром раптової смерті при епілепсії. Віряни вшановують пам'ять святого апостола Якова.

День помічника лікаря

День помічника лікаря відзначається щорічно у середу третього повного тижня жовтня. Медичні асистенти надають як клінічну, так і адміністративну підтримку лікарям та іншим медичним працівникам. Вони виконують такі завдання, як робота в приймальному відділенні, забір крові, проведення вакцинації та вимірювання життєво важливих показників пацієнтів.

Максін Вільямс (одна із засновників асоціації) стала першим президентом Асоціації медичних асистентів у 1956 році й сьогодні вона згадується як рушійна сила професії. Вона вірила, що сертифіковані медичні асистенти можуть значно покращити галузь охорони здоров’я.

День працівників реклами

Щорічно 23 жовтня в Україні відзначається професійне свято тих, хто має відношення до створення та розміщення реклами – День рекламіста. Це свято відносно молоде, воно існує з 1994 року. Рекламісти – це завжди креативні та натхненні люди, здатні створити з нічого геніальну ідею. До святкування в цей день також приєднуються працівники споріднених з рекламою областей – маркетологи, дизайнери, промоутери, копірайтери, бренд-менеджери.

Реклама як явище існує з найдавніших часів. На єгипетських папірусах знайдено оголошення про продаж рабів. В період античності, у Давньому Римі та в Давній Греції, переважали усні варіанти рекламних текстів. Це було зумовлено невеликою кількістю людей, які вміли читати і високою вартістю папірусу та пергаменту.

День обізнаності про синдром раптової смерті при епілепсії

День обізнаності про синдром раптової смерті при епілепсії – це всесвітній день, присвячений підвищенню обізнаності про смерть, пов’язану з епілепсією, зокрема про раптову несподівану смерть при епілепсії. Цей день створений, щоб пролити світло на найчастішу причину смерті людей з епілепсією, і має на меті розширити можливості людей шляхом підвищення обізнаності та захисту досліджень щодо раптової несподіваної смерті при епілепсії.

День обізнаності про синдром раптової смерті при епілепсії був започаткований у жовтні 2014 року організацією SUDEP Action. День був заснований для того, щоб підкреслити важливість розуміння та подолання ризиків, пов’язаних з епілепсією. За ці роки у відзначенні взяли участь понад 100 організацій з усього світу, що підкреслює глобальну важливість цієї проблеми.

Яке церковне свято 23 жовтня

23 жовтня у церковному календарі – день пам’яті святого Якова. Він був апостолом від сімдесяти та «братом Господа за плоттю».

Святий Яків вів надзвичайно суворе життя, відмовляючись від будь-яких земних радощів і надмірностей. Він більшу частину часу присвячував молитвам і строгому посту. Святий пив лише воду, не вживаючи вина, м'яса, молока та масла. Носив старий одяг з грубої тканини й проповідував людям Слово Боже.

Через тривалі молитви шкіра на колінах апостола загрубіла, наче верблюжа. Своєю благочестивістю він привів до християнства багатьох юдеїв і був обраний першим єпископом Єрусалимської Церкви.

Однак його віра і вчення викликали обурення серед книжників і фарисеїв, які задумали вбити його. Вони підняли Якова на вершину храму, погрожуючи скинути його, якщо він не зречеться Христа. Але святий почав голосно проголошувати, що Христос є істинним Месією. Релігійні лідери скинули Якова з даху, але він не помер одразу й продовжував молитися. Тоді вони добили його камінням. Завдяки своїй вірі та праведному життю Яків отримав титул Святого мученика й апостола.

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Що не можна робити сьогодні

Не варто ремонтувати взуття чи одяг.

Не слід з'ясовувати стосунки, сваритися.

Забороняється брати і давати гроші в борг.

Народні прикмети і традиції

Не було морозу – ще чотири тижні його не буде;

вітер східний або північний – до холодів;

верба жовта, листя скидає – зима прийде рано;

сльота і бруд – така погода ще буде до 4 листопада.

Пам’ятні дати

У 2001 році Компанія Apple представляє перший iPod.

У 1956 році у столиці Угорщини, Будапешті, почалася двохсоттисячна народна демонстрація солідарності з повсталими робітниками Польщі, яка пройшла від пам'ятника польському полководцю Бему до пам'ятника Петефі. Вона була розстріляна прорадянською службою безпеки. Після цього в Угорщині почалося загальнонаціональне антирадянське повстання.

У 1946 році почалося перше засідання Генеральної Асамблеї ООН.

У 1943 році війська четвертого Українського фронту заволоділи містом Мелітополь.

У 1941 році радянські війська залишили з боями Харків і районний центр Барвінкове.

У 1917 році Скоропадський обраний гетьманом українського козацтва.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Володимир, Гнат, Максим, Микола, Яків, Єфросинія.