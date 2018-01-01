24 січня в Україні буде сухо і холодно

На Буковині нічна температура впаде до -21

У середу в Києві синоптики обіцяють мінливу хмарність, без опадів, на дорогах ожеледицю, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -12...-14 градусів, вдень -6...-8 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер південний, 5-10 м/с. Температура



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На Буковині нічна температура впаде до -21

У середу в Києві синоптики обіцяють мінливу хмарність, без опадів, на дорогах ожеледицю, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -12...-14 градусів, вдень -6...-8 градусів.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -12...-19 градусів, у Чернівецькій області -18...-23 градуси, на Закарпатті -7...-12 градусів, вдень 0...-8 градусів.

У Карпатах без опадів, вночі і вранці туман, температура вночі -12...-17 градусів, вдень -3...-8 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі в Київській і Житомирській областях -12...-17 градусів, у Чернігівській і Сумській областях -15...-21 градус, вдень -5...-11 градусів, у Житомирській області -3...-8 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -12...-18 градусів, вдень -6...-11 градусів, у Вінницькій області -3...-8 градусів.

На сході України хмарно, вночі сніг, вдень невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, місцями заметіль, вітер північний, 5-10 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -6...-12 градусів, вдень -4...-10 градусів; у Харківській області вночі -10...-15 градусів, вдень -6...-11 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Херсонській і Запорізькій областях вночі невеликий сніг, вдень помірний сніг, на дорогах ожеледиця, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -9...-16 градусів, вдень -4...-10 градусів, в Одеській області -2...-7 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, вночі невеликий сніг, вдень без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-11 градусів, вдень -2...-9 градусів.