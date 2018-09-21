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    НАЗК: нардеп від БПП Павелко «забув» задекларувати ефектну жінку з депозитом на $25 млн

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    Народний депутат від БПП і президент Федерації футболу України Андрій Павелко - НАЗК: нардеп від БПП Павелко «забув» задекларувати ефектну жінку з депозитом на $25 млн
    Народний депутат від БПП і президент Федерації футболу України Андрій Павелко

    Політика звинувачують у приховуванні справжніх статків

    Печерський районний суд Києва надав доступ Національному агентству з питань запобігання корупції на розкриття банківської таємниці стосовно рахунків цивільної дружини народного депутата від БПП і президента Федерації футболу України Андрій Павелка, яка офіційно відсутня в електронних деклараціях політика.

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення суду від 30 серпня.

    НАЗК цікавлять рахунки цивільної дружини Павелка, відкриті в Приватбанку і Ощадбанку. Адже в ході проведення перевірки були виявлені ряд фактів, які вказують на тісний соціальний зв'язок нардепа та цієї жінки, їхнє спільне проживання без реєстрації шлюбу та пов'язаність спільним побутом з 2015 року до сьогодні.

    Водночас в електронних деклараціях за 2015, 2016 і 2017 роки народний депутат Павелко не вказав жодного члена сім’ї.

    При цьому, НАЗК має інформацію, яку планує перевірити. А саме - велика кількість розрахунків за послуги, які отримував нардеп, в тому числі при поїздках за межі території України, здійснювались саме з карткових рахунків, що належать його цивільній дружині і яка на той момент перебувала в Україні.

    Більше того у Національного антикорупційного агентства є інформація про те, що на цивільну дружину Павелку 9 квітня 2016 року відкрито депозитний рахунок на суму $25 млн в «Ощадбанку».

    Ці дані спонукали НАЗК відслідкувати стан рахунків, операцій за рахунками двох банків протягом 2015-2017 років.

    Українські ЗМІ називають цивільною дружиною Павелка Катерину Чаус. Вона полюбляє викладати фотографії з відпочинку разом з нардепом. Щоправда, намагається не показувати обличчя Андрія Павелка.

    Катерина Чаус. Фото з відкритих джерел
    Катерина Чаус. Фото з відкритих джерел

    За даними Єдиного державного реєстру судових рішень, 8 жовтня 2017 року автомобіль, яким керувала Чаус, був зупинений патрульними. За результатами «Драгера» водій машини перебував у стані алкогольного сп’яніння -  0,32% проміле при нормі 0,2%.

    Натомість Печерський районний суд Києва закрив адмінсправу проти Чаус, у зв'язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення. Хоча суддя Шапутько підтвердила вину Катерини Чаус за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння).

    Нагадаємо, що у червні Національне антикорупційне бюро розпочало розслідування про можливу корупцію ФФУ при будівництві футбольних полів. За інформацією окремих ЗМІ, у матеріалах розслідування фігурує президент ФФУ Андрій Павелко.

    Розслідування детективи НАБУ почали після матеріалів у засобах масової інформації. Так, у травні 2018 року в сюжеті «Наші гроші з Денисом Бігусом» йшлося, про маніпуляції з отриманням бюджетних замовлень на виготовлення штучних покриттів для футбольних майданчиків комерційним заводом.

    В програмі повідомляли, що Міністерство регіонального розвитку прописало такі вимоги для закупівлі штучної трави, під які в Україні підходить тільки ТОВ «ФФУ Продакшн».

    У 2016 році громадська організація «ФФУ», очолювана Павелком, зареєструвала ТОВ «ФФУ Продакшн», яке у 2017 році під Києвом відкрило завод по виробництву штучного покриття для футбольних полів.

    11 травня Нацагенство із запобігання корупції вирішило перевірити декларацію Павелка.
    ЗМІ БПП суд політика ФФУ НАЗК розслідування
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