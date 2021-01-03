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    25-річну українку жорстоко вбито в Туреччині

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    За даними слідства, смерть Кристини Новицької настала декілька днів тому - 25-річну українку жорстоко вбито в Туреччині
    За даними слідства, смерть Кристини Новицької настала декілька днів тому
    Фото: Страна

    Кристину Новицьку знайшли мертвою в місті, де відпочивають знаменитості

    У власному будинку в турецькому курортному містечку Мугла під Бодрумом знайшли мертвою 25-річну українку Кристину Новицьку.

    Як пише «Страна», її тіло виявили на стільці з поліетиленовим пакетом на голові і зі скутими за спиною руками в наручниках. За даними слідства, смерть настала кілька днів тому.

    Новицька не виходила на звʼязок матірʼю, яка мешкає в Україні, з 30 грудня. 2 січня та попросила сусідів перевірити, чи все в порядку з її дочкою. Двері ніхто не відкривав і вони подзвонили в поліцію, яка проникла в будинок за допомогою слюсаря.

    Українка жила одна в котеджному містечку в районі Ескічешме біля Бодрума, де влітку люблять відпочивати знаменитості. Взимку ж там досить безлюдно, особливо під час карантину. За однією з версій, дівчину міг вбити бойфренд. Але поліція розглядає й інші версії.

    Як повідомлялося раніше, у Польщі в місті Пулави влітку було вбито 26-річну українку. Вбивство вчинив громадянин Молдови, який напав на неї з ножем.

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    Теги: Туреччина вбивство смерть поліція будинок
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