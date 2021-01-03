25-річну українку жорстоко вбито в Туреччині

Кристину Новицьку знайшли мертвою в місті, де відпочивають знаменитості

У власному будинку в турецькому курортному містечку Мугла під Бодрумом знайшли мертвою 25-річну українку Кристину Новицьку.

Як пише «Страна», її тіло виявили на стільці з поліетиленовим пакетом на голові і зі скутими за спиною руками в наручниках. За даними слідства, смерть настала кілька днів тому.

Новицька не виходила на звʼязок матірʼю, яка мешкає в Україні, з 30 грудня. 2 січня та попросила сусідів перевірити, чи все в порядку з її дочкою. Двері ніхто не відкривав і вони подзвонили в поліцію, яка проникла в будинок за допомогою слюсаря.

Українка жила одна в котеджному містечку в районі Ескічешме біля Бодрума, де влітку люблять відпочивати знаменитості. Взимку ж там досить безлюдно, особливо під час карантину. За однією з версій, дівчину міг вбити бойфренд. Але поліція розглядає й інші версії.

Як повідомлялося раніше, у Польщі в місті Пулави влітку було вбито 26-річну українку. Вбивство вчинив громадянин Молдови, який напав на неї з ножем.