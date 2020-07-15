У Польщі жорстоко вбили молоду українку



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Поліція Польщі затримала підозрюваного у вбивстві 26-річної українки

Дівчину зарізав її товариш, з яким вона працювала

У Польщі в місті Пулави вбили 26-річну українку. Ця трагедія сталася 14 липня в одному з житлових будинків.

Вбивство вчинив громадянин Молдови, який напав на неї з ножем. Жінку встигли госпіталізувати, проте вона померла у лікарні, передають Факти.

«У житловому будинку на вулиці 6 серпня у Пулавах було скоєно вбивство молодої жінки. Жертвою стала 26-річна українка, на яку нападав з ножем 45-річний громадянин Молдови», – повідомляє поліція Польщі.

Українка та громадянин Молдови мешкали за однією адресою та працювали на заводі з переробки фруктів. Між ними виникла сварка на подвір’ї будинку, після чого чоловік затягнув жінку в середину будівлі, де і вчинив напад.

Поліція Польщі затримала злочинця майже одразу після вбивства. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Загибла була мешканкою Володимир-Волинського, що на Волині.

Раніше стало відомо, що у Польщі заарештували українку. Жінку звинувачують у підпалі торгового центру.