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    У Польщі жорстоко вбили молоду українку

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    <span>Поліція Польщі затримала підозрюваного у вбивстві 26-річної українки</span> - У Польщі жорстоко вбили молоду українку
    Поліція Польщі затримала підозрюваного у вбивстві 26-річної українки

    Дівчину зарізав її товариш, з яким вона працювала

    У Польщі в місті Пулави вбили 26-річну українку. Ця трагедія сталася 14 липня в одному з житлових будинків.

    Вбивство вчинив громадянин Молдови, який напав на неї з ножем. Жінку встигли госпіталізувати, проте вона померла у лікарні, передають Факти.

    «У житловому будинку на вулиці 6 серпня у Пулавах було скоєно вбивство молодої жінки. Жертвою стала 26-річна українка, на яку нападав з ножем 45-річний громадянин Молдови», – повідомляє поліція Польщі.

    Українка та громадянин Молдови мешкали  за однією адресою та працювали на заводі з переробки фруктів. Між ними виникла сварка на подвір’ї будинку, після чого чоловік затягнув жінку в середину будівлі, де і вчинив напад.

    Поліція Польщі затримала злочинця майже одразу після вбивства. Йому загрожує довічне ув’язнення.

    Загибла була мешканкою Володимир-Волинського, що на Волині.

    Раніше стало відомо, що у Польщі заарештували українку. Жінку звинувачують у підпалі торгового центру.

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