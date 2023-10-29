29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна лихословити, кричати і ображати інших

29 жовтня, День працівників служби позавідомчої охорони МВС в Україні, Міжнародний день псоріазу та Всесвітній день боротьби з інсультом. Віряни вшановують пам'ять Анастасії Римлянки.

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День працівників служби позавідомчої охорони МВС в Україні

29 жовтня традиційно святкують День робітників служби позавідомчої охорони МВС України.

Позавідомча охорона з’явилася після прийняття у 1952 році указу, який регулював запровадження в усіх сферах господарювання працівників охорони та заходи з покращення власне організації охоронних процесів. Крім іншого, було зазначено, що у кожній республіці, обласному центрі та великому місті при органах внутрішніх справ повинна з’явитися зовнішня служба охорони, яка не відноситься до якогось відомства та займається захистом об’єктів господарювання незалежно від їх підпорядкування.

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У цей день прийнято вітати працівників цієї сфери. Їхня напружена праця забезпечує сотням державних об’єктів захист від посягань злочинців, також вони охороняють режимні та стратегічні об’єкти, навчальні заклади, офісні споруди та інші.

Міжнародний день псоріазу

29 жовтня проводиться завдяки старанням Міжнародної Федерації асоціацій хворих на псоріаз Всесвітній день псоріазу. Вперше захід був проведений у 2004 році з метою об’єднати більш ніж 125 мільйонів хворих на цю недугу.

Псоріаз – це аутоімунна хвороба, яка проявляється утворенням на шкірі осередків, що шерхнуть. Згодом запалення з’являються на внутрішніх органах, а також всередині суглобів, що без лікування призводить до інвалідності.

Всесвітній день боротьби з інсультом

Інсульт є одним з найпоширеніших захворювань у всьому світі, зокрема, у нашій країні. Цей стан займає 2 місце серед найтяжчих захворювань України. Що таке інсульт і чому ми приділяємо йому таку увагу? Інсульт – гостре порушення мозкового кровообігу, через раптове припинення кровопостачання мозку. Наслідком захворювання може бути інвалідність, яка змінює якість життя та праці людини. Це дуже актуальна проблема у нашій країні і вона займає одне з найважливіших місць у медицині.

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У 2004 році Всесвітня організація охорони здоров’я підняла серйозне питання про таку глобальну проблему, як інсульт. А 2006 рік відзначається, як перший рік заснування Всесвітнього дня боротьби з інсультом.

Яке сьогодні релігійне свято

29 жовтня в церковному календарі – день пам’яті Анастасії Римлянки. Народилася вона у III столітті в заможній родині, але рано осиротіла. Тому її виховувала жіноча громада, під наставництвом святої Софії. Дівчина змалечку вірила в Ісуса Христа, тому відкрито сповідувала свою віру. Коли дівчині було 20 років, її привели до градоначальника, який змушував її відвернутися від християнства. Але дівчина відмовилася вклонитися ідолам. За це її спочатку піддали тортурам, а потім спалили на кострі.

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Що не можна робити в цей день

Не можна лихословити, кричати і ображати інших.

Не варто до світанку задивлятися у дзеркало.

Заборонено займатися важкою фізичною працею.

Народні прикмети і традиції

На березі все ще є листя – чекайте на кілька теплих днів;

Голуби голосно воркують до хорошої погоди;

Хмари пливуть низько – скоро прийде похолодання.

Пам’ятні події 29 жовтня

312 рік – Костянтин Великий увійшов до Риму після перемоги в битві біля Мульвійського мосту;

437 рік – Валентиніан III, імператор Західної Римської імперії, одружився на Ліцинії Євдоксії, доньці свого двоюрідного брата Феодосія II;

1390 рік – проходить перший задокументований в Парижі суд за чаклунство (засудження і страта трьох підсудних);

1467 рік – Карл Сміливий у битві при Брустемі переміг князя-єпископа Льєжа;

1591 рік – Папою Римським обрирають Інокентія IX;

1618 рік – англійського авантюриста, письменника та придворного сера Волтера Релі обезголовлюють за нібито змову проти Якова I Англійського;

1658 рік – Друга Північна війна: військово-морські сили Нідерландської республіки перемогли у битві зі шведами;

1665 рік – португальські війська громлять Королівство Конго та обезголовлюють короля Конго Антоніо I;

1675 рік – Лейбніц вперше використав довге s (∫) як символ інтеграла в численні;

1787 рік – у Празі відбувається перше виконання опери Моцарта «Дон Жуан»;

1863 рік – вісімнадцять країн зустрілися в Женеві та погодилися створити Міжнародний Червоний Хрест;

1888 рік – підписують Константинопольську конвенцію, яка гарантує вільний морський прохід через Суецький канал під час війни та миру;

1914 рік – перемога Українських січових стрільців в бою на горі Ключ під Сколе;

1923 рік – засновують Турецьку Республіку.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Мартин, Євген, Віктор, Іван, Анастасія, Мартина, Марія, Анна.