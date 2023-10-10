Заморозки та місцями дощі: прогноз погоди на 10 жовтня

У Києві та області передбачається мінлива хмарність, без опадів

10 жовтня, у деяких регіонах України прогнозують сильні заморозки вночі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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За даними синоптичних спостережень, опади не передбачаються, за винятком північно-східних областей та Криму, де вдень можливий невеликий дощ.

Протягом ночі температура буде в межах 1-6° тепла, на поверхні ґрунту можливі заморозки 0-5°; у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікуються сильні заморозки повітря 0-3°, температура вдень підніметься до 7-12° тепла. В Одеській області та в Криму очікуються ночі з температурою 6-11°, а вдень термометр покаже 11-16°. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

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У Києві та області мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі 3-5 градусів, вдень 9-11 градусів. Вітер північно-західний 3-8 м/с.