Коли розпочнеться Різдвяний піст 2023 року. Новий церковний календар на листопад

Через перехід ПЦУ на новий календар деякі важливі релігійні свята грудня пересунулися на листопад

З 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський календар, деякі важливі релігійні свята, які раніше припадали на грудень, тепер пересунулися на листопад. Коли і які церковні свята у листопаді 2023 року святкуватимуть українці читайте у матеріалі «Главкома».

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В останньому місяці осені на вірян чекає день вшанування пам'яті архістратига Михаїла, Введення в храм Пресвятої Богородиці та вшанування пам'яті Андрія Первозванного. Дві останні події раніше святкувалися у грудні. Також не варто забувати, що на 13 днів раніше розпочнеться Різдвяний піст (15 листопада).

Головні церковні свята у листопаді 2023 року за новим календарем:

8 листопада – Собор архістратига Михаїла (раніше 21 листопада);

15 листопада – початок Різдвяного посту (раніше 28 листопада);

21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці (раніше – 4 грудня);

24 листопада – день святої великомучениці Катерини (раніше – 7 грудня);

30 листопада – день святого апостола Андрія Первозванного (раніше – 13 грудня).

Батьківські поминальні суботи у листопаді за новим церковним календарем:

4 листопада – Михайлівська батьківська субота;

11 листопада – батьківська субота перед Різдвяним постом.

Перелік свят у церковному календарі на листопад 2023 року:

Дата Православне свято 1 листопада Будь ласка, читайте текст після реклами День святих чудотворців Косми і Дам’яна 2 листопада День священномучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора та Анемподиста 3 листопада День священномучеників Акепсима, Йосифа та Айтала 4 листопада День преподобного Йоаникія Великого, священномучеників Нікандра та Єрмея 5 листопада Будь ласка, читайте текст після реклами День священномучеників Галактіона та Епістими 6 листопада День Павла, архиєпископа Царгородського 7 листопада День памʼяті 33-х Мучеників у Мелітині 8 листопада Собор архістратига Михаїла 9 листопада День преподобних Матрони і Теоктисти Будь ласка, читайте текст після реклами 10 листопада День святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона і тих, що з ними 11 листопада День священномучеників Мини, Віктора і Вінкентія. Св. прп. ісп. Теодора Студита 12 листопада День священномученика Йосафата 13 листопада День святителя Івана Золотоустого, архиєпископа Царгородського 14 листопада День святого апостола Пилипа 15 листопада Початок Різдвяного посту День священномучеників Гурія, Самона і Авіва 16 листопада День святого апостола Матея Будь ласка, читайте текст після реклами 17 листопада День святителя Григорія, єпископа Неокесарійського 18 листопада День священномучеників Платона і Романа 19 листопада День святого пророка Авдія, священномученика Варлаама 20 листопада День преподобного Григорія Декаполіта 21 листопада Введення в храм Пресвятої Богородиці 22 листопада День святого апостола Филимона і тих, що з ним 23 листопада День святих Амфілохія і Григорія 24 листопада День святої великомучениці Катерини, День святого великомученика Меркурія 25 листопада Віддання Введення в храм Пресвятої Богородиці, День священномученика Климента 26 листопада Будь ласка, читайте текст після реклами День преподобного Аліпія, стовпника 27 листопада День святого великомученика Якова Персіянина, преподобного Палладія 28 листопада День святого преподобномученика Стефана Нового, мученика Іринарха 29 листопада День святих мучеників Парамона і Філумена 30 листопада День святого апостола Андрія Первозванного

Нагадаємо, рішенням Архієрейського Собору помісної Української Православної Церкви під головуванням Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія 24 травня 2023 року затверджено Постанову про календарне питання.

Раніше Помісний Собор Православної Церкви України ухвалив остаточне рішення про перехід на новоюліанський календар. Відповідне рішення підтримали 156 делегатів зі 161 присутнього.