Хмарно, дощі у низці областей: прогноз погоди на 16 жовтня

У Карпатах передбачається дощ та мокрий сніг

В Україні 16 жовтня буде хмарно, з проясненнями. У багатьох регіонах будуть опади. Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

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Дощі очікуються вночі у центральних та місцями північних областях, а вдень місцями на Полтавщині, Сумщині та Харківщині значні опади. Лише у південно-східних областях вночі опадів не передбачається.

Температура повітря у південних, східних та Дніпропетровській областях вночі буде коливатися від 6 до 11°C, вдень - від 11 до 16°C, а на Донеччині та Луганщині може сягати до 18°C. На решті території очікується вночі від 3 до 8°C тепла, а вдень - від 7 до 12°C. У Карпатах передбачається дощ та мокрий сніг. Температура повітря там вночі коливатиметься від 2°C тепла до 3°C морозу, а вдень очікується від 0 до 5°C тепла.

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Вітер буде північно-західний (у південно-східній частині країни - південний), зі швидкістю 7-12 м/с. Вранці та вдень очікуються пориви вітру 15-20 м/с (місцями у північній частині).

На Київщині буде хмарно, з проясненнями. Вночі очікується помірний дощ, місцями можливий значний дощ по всій області. Протягом дня буде невеликий дощ. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, а вдень можливі пориви вітру 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 3-8°C тепла, а вдень підніметься до 7-12°C. У Києві вночі буде тепло, стовпчики термометра покажуть 6-8°C, а вдень близько 10°C.