Снайпер влучним пострілом ліквідував окупанта (відео)
Бойова робота стрільця потрапила в кадр
Влучним пострілом снайпер Сил спеціальних операцій ліквідував російського військового на північних кордонах. Відеозапис бойової роботи опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Раніше команда The New York Times провела тиждень разом з українською снайперською групою на півдні країни. Вони читали звіти про місії снайперів та брали інтерв'ю у снайперів, інструкторів і тренерів по всій Україні, щоб зрозуміти цю «закулісну» війну, яку ведуть добре підготовлені стрільці.
Також з'явилося відео, як українські захисники розбили колону російських терористів біля села Красногорівка в Донецькій області.
Нагадаємо, що протягом суботи, 28 жовтня, українські захисники на Таврійському напрямку знищили ще майже 500 росіян. Ще 13 окупантів здалися в полон.
Крім того, за минулу добу, 28 жовтня, українські військові знешкодили ще 660 російських окупантів.
До слова, триває 613-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося близько 70 бойових зіткнень.
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