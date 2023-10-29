Снайпер влучним пострілом ліквідував окупанта (відео)

Снайпер з одного пострілу ліквідував ворога

Бойова робота стрільця потрапила в кадр

Влучним пострілом снайпер Сил спеціальних операцій ліквідував російського військового на північних кордонах. Відеозапис бойової роботи опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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Раніше команда The New York Times провела тиждень разом з українською снайперською групою на півдні країни. Вони читали звіти про місії снайперів та брали інтерв'ю у снайперів, інструкторів і тренерів по всій Україні, щоб зрозуміти цю «закулісну» війну, яку ведуть добре підготовлені стрільці.

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Також з'явилося відео, як українські захисники розбили колону російських терористів біля села Красногорівка в Донецькій області.

Нагадаємо, що протягом суботи, 28 жовтня, українські захисники на Таврійському напрямку знищили ще майже 500 росіян. Ще 13 окупантів здалися в полон.

Крім того, за минулу добу, 28 жовтня, українські військові знешкодили ще 660 російських окупантів.

До слова, триває 613-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося близько 70 бойових зіткнень.