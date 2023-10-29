Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Снайпер влучним пострілом ліквідував окупанта (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Снайпер влучним пострілом ліквідував окупанта (відео)
Снайпер з одного пострілу ліквідував ворога
фото з відкритих джерел

Бойова робота стрільця потрапила в кадр

Влучним пострілом снайпер Сил спеціальних операцій ліквідував російського військового на північних кордонах. Відеозапис бойової роботи опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Раніше команда The New York Times провела тиждень разом з українською снайперською групою на півдні країни. Вони читали звіти про місії снайперів та брали інтерв'ю у снайперів, інструкторів і тренерів по всій Україні, щоб зрозуміти цю «закулісну» війну, яку ведуть добре підготовлені стрільці.

Також з'явилося відео, як українські захисники розбили колону російських терористів біля села Красногорівка в Донецькій області.

Нагадаємо, що протягом суботи, 28 жовтня, українські захисники на Таврійському напрямку знищили ще майже 500 росіян. Ще 13 окупантів здалися в полон.

Крім того, за минулу добу, 28 жовтня, українські військові знешкодили ще 660 російських окупантів.

До слова, триває 613-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося близько 70 бойових зіткнень.

Читайте також: Герой України, снайпер Василь Б.: У країні війна, а в Києві – свято. На це боляче дивитися
Теги: війна полон Герой України снайпер робота свято відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кандидаткам без досвіду обіцяють місяць підготовки та навчання в окупованому Донецьку
Росія створює жіночі снайперські загони для війни проти України
24 жовтня, 08:20
Емеральд вирішила продемонструвати, до чого призводить страх та слабкість перед кривдником
Снайперка Емеральд розповіла про погрози ексчоловіка: обіцяє підірвати і забрати дитину
19 жовтня, 15:10
Василь Б.: Жоден з побратимів не сказав, що пішов на війну «бо повістка прийшла»
Герой України, снайпер Василь Б.: У країні війна, а в Києві – свято. На це боляче дивитися Інтерв’ю
9 жовтня, 21:00

Події в Україні

Снайпер влучним пострілом ліквідував окупанта (відео)
Снайпер влучним пострілом ліквідував окупанта (відео)
Росія готується до перехоплення ініціативи на фронті – Time
Росія готується до перехоплення ініціативи на фронті – Time
Прикордонники збили поблизу Авдіївки ворожий штурмовик за $11 млн
Прикордонники збили поблизу Авдіївки ворожий штурмовик за $11 млн
ЗСУ «підсмажили» колону окупантів біля Красногорівки на Донеччині (відео)
ЗСУ «підсмажили» колону окупантів біля Красногорівки на Донеччині (відео)
ЗСУ на Таврійському напрямку «відмінусували» ще пів тисячі окупантів
ЗСУ на Таврійському напрямку «відмінусували» ще пів тисячі окупантів
Ситуація в регіонах: понад 130 ударів по Запорізькій області та поранені на Херсонщині
Ситуація в регіонах: понад 130 ударів по Запорізькій області та поранені на Херсонщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Новий гігантський стіл Путіна насмішив світ
29K
Політолог пояснив, чому чутки про смерть Путіна шкодять українцям
19K
День автомобіліста 2023: привітання у віршах, картинках та прозі
17K
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6384
Медицина по-німецьки. Пацієнтам стає добре вже на вході до лікарень
4553
Кандидат в президенти США призупинив свою кампанію

Новини

Хмарно, майже без опадів: прогноз погоди на 29 жовтня
Сьогодні, 05:02
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:52
Україна спільно з США створила «гібридні» системи ППО: подробиці
Вчора, 23:53
Морський коридор України відновив роботу: до портів прибули відразу 10 суден
Вчора, 14:45
Знищено засоби ППО та «Солнцепьок»: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Вчора, 07:19
Україну знову накриють дощі: прогноз погоди на 28 жовтня
Вчора, 05:40

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту