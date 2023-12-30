30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто мати будь-які справи з грошими

30 грудня відзначається День соди та Фестиваль величезних змін в останню хвилину. Віряни вшановують пам’ять мучениці Онісії.

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День соди

Щороку 30 грудня весь світ відзначає неформальне свято – День соди. Гідрокарбонат натрію – одна з найбільш популярних хімічних речовин в історії людства. Її широко використовують у багатьох сферах діяльності: кулінарії, прибиранні, як засіб особистої гігієни, для видалення фарби, корозії та боротьби зі шкідниками, як харчову добавку для худоби.

Невідомо, як виникла ідея святкування події, та важлива роль соди є приводом присвятити один день в році історії її відкриття. Ще у Стародавньому Єгипті використовувались природні відкладення карбонату натрію як мило та очисний засіб. У XVIII столітті його широко використовували для запобігання псування свіжоспійманої риби.

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Промисловим способом сода вперше була отримана у 1790 році завдяки винаходу французького хіміка Ніколя Леблана. Через 70 років бельгійський промисловець Ернест Сольве винайшов спосіб отримання бікарбонату натрію як побічного продукту у процесі виробництва газу. Його винахід виявився набагато ефективнішим, що призвело до розширення масштабів виробництва соди по всьому світу.

Фестиваль величезних змін в останню хвилину

У календарі неординарних свят передостанній день року ознаменувався проведенням Фестивалю величезних змін в останню хвилину. Походження свята невідоме. Ймовірніше, до ідеї дивної події підштовхнула американська кінострічка «Величезні зміни в останню хвилину», яка у 1985 році була представлена глядачам.

Мета заходу – спонукати людину планувати ті завдання, які під силу буде їй виконувати. Також важливо, щоб була зацікавленість у їх завершенні, а не нав’язані кимось ідеали. А якщо чітка ціль поставлена, то приступати до дій необхідно одразу ж, не чекаючи останньої хвилини.

Яке сьогодні релігійне свято

30 грудня в церковному календарі – День мучениці Онісії. Онисія Солунська була християнською мученицею, яка жила в 3-4 століттях у Греції. Вона народилася в заможній родині, але після смерті батьків роздала своє майно бідним і присвятила себе служінню Богу. Вона часто відвідувала храми і молилася за всіх людей.

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Одного разу, коли вона йшла до храму, римський солдат спробував зупинити її і вимагати від неї, щоб вона принесла жертву язичницьким богам. Онисія відмовилася і сказала, що вона вірить тільки в Ісуса Христа. Солдат розлютився і вдарив її мечем по шиї. Онисія померла від крововтрати, а солдата негайно спіткав Божий суд і він помер від удару блискавки. Онисія Солунська вважається покровителькою міста Солун (Тесалоніки).

Що не можна робити цього дня

Не бажано мати будь-які справи з грошими.

Заборонено прясти і шити.

Не варто приймати подарунки від малознайомих людей.

Народні прикмети

Ясна погода до потепління;

Якщо вітер дме з півдня, то чекайте на тепле літо і врожайний рік.

Якщо не видно зірок на небі, то погода зміниться.

Пішов сніг – літо буде похмурим.

Пам’ятні події 30 грудня

1616 – Вийшов з друку «Часослов» – перша друкована книга в Києві.

1699 – указ Петра I про перенесення святкування Нового року в Росії з 1 вересня на 1 січня (20 грудня за ст. ст.).

1853 – США купили в Мексики південну частину майбутніх штатів Аризона та Нью-Мексико.

1905 – Француз Віктор Емері на автомобілі «Darracq» з бензиновим двигуном встановив новий світовий рекорд – поблизу Арле-Салон він розвинув швидкість 109.589 миль/год (177.5 км/год).

1922 – Створено СРСР

1927 – В Токіо між районами Уено і Асакуса почав діяти перший в Азії метрополітен.

1947 – під тиском комуністів останній король Румунії Міхай I зрікся престолу.

1964 – Утворено ЮНКТАД (Конференція ООН з торгівлі та розвитку).

1965 – Фердинанд Маркос став президентом Філіппін.

1978 – в Києві стала до ладу перша в Радянському Союзі лінія швидкісного трамваю побудована за ініціативою Володимира Веклича та Василя Дяконова.

1981 – Президент США Рональд Рейган звинуватив СРСР у причетності до політичної кризи в Польщі і оголосив про введення економічних санкцій проти Радянського Союзу – припинення переговорів про продаж зерна і ембарго на постачання обладнання для Транссибірського газопроводу.

1992 – у Сімферополі почала виходити україномовна громадсько-політична та літературна газета «Кримська світлиця»

1993 – Ізраїль i Ватикан встановили дипломатичні відносини.

1999 – Верховний Суд України визнав статті кримінального кодексу, що передбачали смертну кару, неконституційними.

2006 – У Багдаді страчено через повішення Президента Іраку (1979-2003) Саддама Хусейна.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Богдан, Василь, В'ячеслав, Григорій, Єремей, Іван, Михайло, Микола, Петро, Платон, Трохим, Яків, Ян, Емілія.