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28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 грудня – Міжнародний день кіно
фото з відкритих джерел

Сьогодні не можна підслуховувати

28 грудня відзначається Міжнародний день кіно та День гри в карти. Віряни вшановують пам’ять святих мучеників, спалених у Нікомидії.

Міжнародний день кіно

28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Міжнародний день кіно – це професійне свято людей, що працюють у галузі кіновиробництва. Відзначають його також шанувальники кіно у всьому світі.

28 грудня відзначають річницю першого кіносеансу, саме тому ця дата і обрана для святкування. 28 грудня 1895 року в Парижі, у Гранд-кафе на бульварі Капуцинів, винахідники кінематографа брати Люм’єри влаштували перший у світі кіносеанс.

Люм'єри представили широкій публіці перший у світі короткометражний фільм «Прибуття потягу на вокзал Ла-Сьота». Це була перша стрічка в історії кінематографа, за перегляд якої глядачі платили гроші. В той день було продано всього 35 квитків, вартістю один франк.

День гри в карти

28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

28 грудня кожного року відзначається День гри в карти. Китай вважається батьківщиною карткових ігор. Уперше гральні карти з'явилися в Європі в 1370-х роках, імовірно, в Італії або Іспанії.

Характерною рисою гри в карти є наявність початкового випадкового стану, для визначення котрого застосовується колода. Майже в усіх різновидах карткових ігор існує принцип випадковості послідовності карт у колоді, що зобов’язує перетасовувати карти після кожної гри.

Яке сьогодні релігійне свято

28 грудня в церковному календарі – День святих мучеників, спалених у Нікомидії. Страшна подія сталася у IV столітті, коли імператором був Максиміан. Він наказав руйнувати всі храми, карати кожного, хто вірить в Ісуса Христа. Тоді за наказом імператора спалили 20 тисяч мучеників, коли ті відмовилися вийти та принести жертву язичницьким богам.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна брехати і підслуховувати.
  • Краще не брати гроші в борг.
  • Не варто шити або в'язати.

Народні прикмети

  • Хмарний день – чекайте на дощове і холодне літо.
  • Погода безвітряна, а на деревах іній – буде вдалий і врожаний рік.
  • Якщо густий снігопад, то буде хороший урожай хліба.

Пам’ятні події 28 грудня

  • 1065 – У Лондоні засновано Вестмінстерське абатство – місце коронації англійських монархів.
  • 1869 – Американець Вільям Фінлі Семпл зі штату Огайо запатентував жувальну гумку.
  • 1895 – В паризькому «Гран-кафе» брати Огюст і Луї Люм'єр провели перший комерційний сеанс перегляду фільму, знятого за допомогою свого винаходу – пристрою, що поєднував функції камери та проєктора.
  • 1908 – На півдні Італії стався найбільший із документально зафіксованих в Європі землетрусів – за різними даними загинуло 160-250 тисяч осіб.
  • 1942 – У ході Другої світової війни японська авіація розпочала бомбардування міста Калькутта (Індія).
  • 1943 – Почалася депортація калмицького народу. У ході каральної операції «Улус» війська НКВД вивезли з території ліквідованої Калмицької АРСР на Сибір близько 100 тисяч калмиків.
  • 1944 – Великий бій між сотнею УПА «Полтавці» та частинами НКВС біля с. Кореличі Перемишлянського району Львівської області.
  • 1973 – У Парижі надруковано «Архіпелаг ГУЛАГ» Олександра Солженіцина – літературне дослідження репресивної системи Радянського Союзу за період 1918-1956 років.
  • 1983 – Створено Шацький національний природний парк.
  • 1987 – 76-річна кіпріотка Ківелі Папаїоанноу застрягла у ліфті крамниці, пробувши там до 2 січня (світовий рекорд тривалості перебування в ліфтах), харчувалася вона купленими продуктами.
  • 1991 – Незалежність України визнали Італія, Індонезія, Йорданія, Оман, Сирія, Японія.
  • 1999 – У Туркменістані ухвалено закон, за яким Сапармурат Ніязов став довічним президентом країни.
  • 2014 – завершилась операція Міжнародних сил сприяння безпеці (ISAF).

Іменини

День ангела сьогодні святкують Веніамін, Георгій, Єгор, Іван, Лаврентій, Марк, Ян, Агрипіна, Анна, Варвара, Євдокія, Єфросинія, Мотрена, Наталія.

Теги: свята традиції свято

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