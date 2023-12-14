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Ціна новорічної корзини у Туреччині викликала шок

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ціна новорічної корзини у Туреччині викликала шок
Інфляція у Туреччині сягла захмарних позначок
фото: glavcom.ua

За 10 років вартість новорічної корзини у Туреччині подорожчала вшестеро 

У Туреччині, як і в багатьох країнах світу, існує свій набір для новорічного столу. Така новорічна корзина за останні 10 років подорожчала більше, ніж у шість разів. Про різницю витрат на свята у 2014-му та 2024 році, пише турецьке видання Sözcü.

Десять років тому базовий новорічний набір у Туреччині оцінювали у 169 турецьких лір (213 грн), а 2024-го вже у 1 045 лір (1318 грн). За інформацією джерела, на суму 2014 року зараз можна купити хіба що сам порожній кошик для продуктів, причому не найдорожчий.

Зазвичай, новорічні кошики у Туреччині прийнято дарувати працівникам у офісах, партнерам по бізнесу та родичам. До типового новорічого кошика входять різні види горіхів, чіпси, шоколад, льодяники, чай та кава, солодкі газовані чи алкогольні напої.

Новорічні корзини для столу можна придбати у супермаркетах Туреччини
Новорічні корзини для столу можна придбати у супермаркетах Туреччини

Якщо у новорічному кошику 2014 року були такі продукти, як пляшка віскі, пляшка горілки, пляшка вина, пляшка ракі (місцева турецька горілка) та пива, які через високі податки та інфляцію цього року за 169 TL магазині можна придбати три пляшки пива.

Ціна новорічної корзини у Туреччині викликала шок фото 1

Експерти звинувачують у всьому інфляцію та рекордне зростання цін на продукти харчування. У країні помітно подорожчав не лише алкоголь, а й фрукти, овочі та горіхи, які вирощують на території самої Туреччини. У січні 2014 інфляція у Туреччині була на рівні 7,75% в січні 2014 року, тоді як за підсумками жовтня 2023 року вона сягла 61,36%, а на кінець року прогнозується зростання показника до 68%.

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Теги: інфляція шоколад фрукти овочі харчування алкоголь продукти свята податки Туреччина

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