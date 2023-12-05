Бути волонтером – це дуже важка, але благословенна праця

Сердечна подяка і щирі молитви за кожного і кожну, хто є волонтером, добровольцем у будь-якій сфері

Бути волонтером – це мати відкрите, добре і чуйне серце, небайдуже і відважне, яке здатне сприймати чужий біль і проблеми як свої. Бути волонтером – це мати духовну силу і незламність, мати в серці світло любові, співчуття і бажання нести добро іншим. Волонтери – надійно тримають оборону добра і людяності у цій страшній війні зі злом.

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5 грудня – Міжнародний день волонтерів, який доводить, що волонтерство не має кордонів і долає найважчі перепони, здійснюючи, здавалося б, неможливе. Волонтерство допомогло і допомагає встояти Україні в цій жорстокій війні, яку розв’язав наш північний сусід. Воно зміцнює віру в щиру людську допомогу, яка не вимагає нічого натомість: ані матеріальної винагороди, ані розголосу, ані публічного визнання.

Сердечна подяка і щирі молитви за кожного і кожну, хто є волонтером, добровольцем у будь-якій сфері, важливій людям. Молімося за тих, хто допомагає вберегти життя, хто полегшує тягарі та скорботи інших, хто безкорисливо дарує свій час, свої сили, підтримку, увагу, турботу, тепло. Нехай все це повертається таким добрим людям сторицею! А Господь нехай оберігає кожного і сприяє в усіх добрих намірах і справах.