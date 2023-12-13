Новий Рік у Буковелі. Скільки коштує переночувати в улюбленому готелі Коломойського

У бюджет новорічної відпустки у Карпатах слід закладати не лише вартість готелю, а й розваг, харчування та ski-pass для катання на лижах

На останні дні року вже заброньовані всі готельні номери та котеджі

Буковель – один із найвідоміших гірськолижних курортів України, але й один з найдорожчих. Відпочинок у цьому місці навіть під час війни обходиться у значну суму. Скільки потрібно грошей, аби провести там зимові свята – читайте у матеріалі «Главкома».

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Проживання

Житло на зимові свята на цьому курорті слід бронювати на декілька місяців уперед, адже охочих зустріти Новий Рік у Буковелі чимало. Такий ажіотаж спричиняє підвищення цін буквально на все у цьому районі Карпат. Зима тут – високий сезон, а тому послуги та проживання коштують тут дуже часто навіть більше, ніж на європейських гірськолижних курортах. Так, за чотири ночі у готелі доведеться віддати щонайменше 20 тис. грн. А шале з однією спальнею коштуватиме до 100-200 тис. грн.

Ціни за 4 ночі в Буковелі у зимовий період скрін: Booking.com

До прикладу, у готелі Radisson Blue Resort Bukovel 5* на новорічну ніч уже заброньовано майже всі апартаменти. На свята сюди можна заїхати мінімум на чотири дні. Коштує це 27 тис. грн за добу за покращений номер з балконом. Ціна люкса – близько 60 тис. грн. До слова, чимало ЗМІ повідомляли, що на початку 2022-го президент Володимир Зеленський розмістився саме в цьому готелі, де в той же час зупинився олігарх Ігор Коломойський із родиною. За даними Forbes, і сам Radisson Blue Resort Bukovel 5* раніше належав олігарху Ігорю Коломойському, який цей Новий рік, найімовірніше, зустрічатиме у СІЗО.

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Зупинитися у Radisson Blue Resort Bukovel 5* тільки на новорічну ніч – неможливо, щонайменше – 4 ночі скрін: Booking.com

Номер у Radisson Blue Resort Bukovel 5* скрін: Booking.com

«Номери у готелі ще є, з 29 грудня по 2 січня можу запропонувати номер покращеної комфортності з балконом за 86 939 грн зі сніданками. Потрібна повна передплата», – відразу попередила адміністраторка Radisson Blue Resort Bukovel 5* журналістці «Главкома».

Radisson Blue Resort Bukovel 5* скрін: Booking.com

Водночас станом на початок грудня забронювати житло у Буковелі на новорічну ніч – узагалі неможливо. З сотень помешкань та тисяч номерів не залишилося жодного вільного. Тому варіант для тих, хто запізнився, один – відмовлятися від омріяного відпочинку, або ж шукати гроші на Radisson Blue Resort Bukovel 5*.

Помешкань у новорічну ніч не лишилося скрін: Booking.com

Проте є ще один варіант (і, до речі, більш бюджетний) – жити на околицях. Поблизу Буковеля є чимало селищ, проте і там вибір помешкань уже не такий великий.

Ціни на житло поблизу Буковеля скрін: Booking.com

Після Нового року варіантів помешкань у Буковелі значно більше. За одну ніч можна заплатити і 1,5 тис., і 15 тис. грн.

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Вартість житла після свят менша скрін: Booking.com

Ціни після Нового Року значно лояльніші, аніж у розпал свята скрін: Booking.com

Ski-pass та харчування

У бюджет новорічної відпустки у Карпатах слід закладати не лише вартість готелю, а й розваг, харчування та ski-pass (електронний абонемент, який дає право користуватися підйомниками курорту) для катання на лижах. Цьогоріч у Буковелі працює 6 витягів з 19 наявних та 7 з 68 трас.

Ціни на ski-pass у високий сезон скрін: bukovel.com

Ціни на ski-pass у новорічний сезон скрін: bukovel.com

Попри війну в Україні власники кафе та ресторанів на гірськолижному курорті Буковель встановили надвисокі ціни на їжу. Користувачі соцмережі вже показали меню та ціни у кількох ресторанах.

Вартість вечері у Буковелі обійдеться у чималу суму скрін з TikTok

Вартість страв здивує людей з невеликим достатком. Так, наприклад, в одному із закладів сет салат коштує 595 грн, деруни з гуляшем з кабана – 550 грн, шашлик зі свинячого ошийка – 755 грн, салат із капусти та моркви – 270 грн.

Ціни у ресторанах вражають скрін з TikTok

Крім того, відпочивальники поділилися цінами на їжу в «Гуцул-Ленді». Наприклад, там скромна булочка з сиром коштує 100 грн.

Ціна випічки у Буковелі скрін з TikTok

Зіркові гастролі

Оля Полякова, Олександр Пономарьов, Михайло Хома (Dzidzio), «Вечірній квартал», гурт «Без обмежень» виступатимуть на найдорожчому курорті України у різдвяно-новорічний період з 25 грудня до 7 січня. Усі ці концертні програми супроводжуються виправдовувальною припискою воєнного часу «Благодійність».

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Зіркові гастролі в Буковелі скрін: concert.ua

25 грудня, у різдвяний вечір, перед гостями курорту виступить Оля Полякова. Вартість квитків коливається від 4 до 5 тис. грн. У програмі артистки – концерт та аукціон на підтримку ЗСУ та внутрішніх переселенців. «Протягом вечора Оля Полякова виконає нову програму: і ліричну, і патріотичну, пронизану темою війни, а також особливе місце буде відведено старим хітам, які перекладені на українську мову», – йдеться в описі заходу.

Анонс концерту Полякової скрін: concert.ua

27 грудня градус розважальних заходів зростатиме – до Буковеля їде «Вечірній квартал». Квиток коштує від 1,2 до 2,5 тис. грн. «Глядачі благодійних концертів мають унікальну можливість першими побачити нову програму колективу – нові гумористичні номери на актуальні теми, нові жарти, нові пародії. І найголовніший сюрприз: вони можуть першими побачити акторку, яка відтепер стане тою самою єдиною жінкою в колективі «Вечірнього Кварталу», – повідомляють в анонсі.

«Вечірній квартал» обіцяє насичену програму скрін: concert.ua

29 грудня туристів розважить гурт «Без обмежень» (на всі квитки ціна 1990 грн). 7 січня відбудеться шоу за участю Олександра Пономарьова та Dzidzio, а ведучим вечора буде Юрій Горбунов. Вартість квитків від 4,5 до 5 тис. грн.

Анонс виступу «Без обмежень» скрін: concert.ua

Анонс виступу Пономарьова та Dzidzio скрін: concert.ua

Також запланована концертна програма у готелі Radisson Blue Resort Bukovel 5*. У новорічну ніч тут виступлять Надя Дорофєєва, ведучі Слава Дьомін та Віталік Вітамін. Місце за столиком коштує від 22 тис. грн до 35 тис. грн.

Новорічна ніч у Radisson Blue Resort Bukovel 5* фото: Radisson Blue Resort Bukovel 5*

Ціни за новорічну ніч у Radisson Blue Resort Bukovel 5* фото: Radisson Blue Resort Bukovel 5*

Як відомо, відпустка в Буковелі під час зимових свят і раніше вважалася ознакою елітного статусу відпочивальників і одним із найпопулярніших і найдорожчих варіантів провести вільний час в Україні. Гірськолижний курорт мав попит як у політичної еліти – незадовго до повномасштабного вторгнення там відпочивав Зеленський, так і в простих українців, готових викласти кругленьку суму за кілька днів далеко від міської метушні.

Зеленський під час відпустки у Буковелі фото з відкритих джерел

Крім того, Буковель зарекомендував себе не тільки як популярний, а й привілейований курорт. Наприклад, він продовжував працювати під час зимового локдауну 2021 року, попри масштабні обмеження для бізнесу по всій країні.

Курорт розташований в Україні в Карпатах на території села Поляниця, біля підніжжя гори Буковель на висоті 920 м над рівнем моря фото з відкритих джерел

Нагадаємо, українці не вперше жваво обговорюють відпочинок у гірськолижному курорті Буковель. Наприклад, темою для суперечок стали... деруни: більшість коментаторів соцмеред переконані, що 300 грн – занадто висока ціна. Приміром, у сусідньому від Буковеля селищі подібна страва коштує 175 грн, що майже вдвічі дешевше, а у столиці можна поласувати дерунами за цінами у межах 200 грн. Дехто ж погоджується, що попри престижність у Буковелі можна знайти й лояльні ціни, проте є й дешевші курорти.