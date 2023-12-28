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Церковний календар на січень 2024 року: всі свята за новим стилем

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Церковний календар на січень 2024 року: всі свята за новим стилем
фото: Станіслав Груздєв/«Главком»

У січні українці відзначатимуть декілька великих православних свят

З 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) перейшла на новий церковний календар – новоюліанський, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначають на 13 днів раніше. У другому місяці зими на українців очікує кілька важливих церковних свят, серед яких – Обрізання Господнє і Хрещення Господнє.

Перелік свят у церковному календарі на січень 2024 року:

Дата

Православне свято

1 січня

Обрізання Господнє,

День святителя Василія Великого, преподобного Амфілохія Почаївського
2 січня День преподобного Серафима Саровського, преподобного Сильвестра Києво-Печерського

3 січня

День святого пророка Малахії, святого мученика Гордія
4 січня Собор 70-ти апостолів, преподобного Ахілли, диякона Києво-Печерського

5 січня

Водохресний святвечір,

День пророка Михея

6 січня

Хрещення Господнє

7 січня

Собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана
8 січня День преподобних Григорія Чудотворця і Григорія затворника Печерських
9 січня День мученика Полієвкта, преподобного Євстратія, Чудотворця

10 січня

День святителя Григорія Ніського, преподобного Маркіяна Константинопольського, преподобного Дометіана, єпископа Мелітинського

11 січня

День преподобного Феодосія Великого
12 січня День мучениці Татіани Римської, святителя Сави I, архієпископа Сербського

13 січня

День мучеників Єрмила і Стратоніка, мученика Петра Анійського
14 січня День рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії

15 січня

День преподобного Іоанна Кущника, преподобного Павла Фівейського

16 січня

День поклоніння чесним веригам апостола Петра
17 січня День преподобного Антонія Великого

18 січня

День святителів Афанасія Великого і Кирила, архієпископів Олександрійських
19 січня День преподобного Макарія Великого, Єгипетського, преподобного Макарія, постника Києво-Печерського, преподобного Макарія Печерського, диякона, преподобного Лаврентія Чернігівського

20 січня

День преподобного Євфимія Великого, преподобного Євфимія схимника і Лаврентія затворника Києво-Печерських, мучеників Інни, Пінни і Римми
21 січня День преподобного Максима сповідника, мучеників Євгена, Кандида, Валеріана і Акіли, мученика Неофіта Нікейського

22 січня

День святого апостола від 70-ти Тимофія, преподобномученика Анастасія Персянина, преподобномученика Анастасія Печерського, диякона

23 січня

День священномученика Климента, єпископа Анкірського і мученика Агафангела Римлянина
24 січня День преподобної Ксенії
25 січня День святителя Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського
26 січня День преподобних Ксенофонта Константинопольського, дружини його Марії і синів їх Аркадія та Іоанна

27 січня

Перенесення мощей святителя Іоана Златоустого
28 січня День преподобного Єфрема Сирина, преподобного Єфрема Новоторзького, преподобного Єфрема Печерського
29 січня Перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця, святителя Лаврентія, затворника Печерського

30 січня

Собор Вселенських вчителів і святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Іоана Златоустого, преподобного Зінона, постника Печерського
31 січня День святителя Микити, затворника Києво-Печерського, безсрібників мучеників Кіра і Іоанна і з ними мучениці Афанасії і дочок її: Феодотії, Феоктисти і Євдоксії

Нагадаємо, рішенням Архієрейського Собору помісної Української Православної Церкви під головуванням Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія 24 травня 2023 року затверджено Постанову про календарне питання.

Раніше Помісний Собор Православної Церкви України ухвалив остаточне рішення про перехід на новоюліанський календар. Відповідне рішення підтримали 156 делегатів зі 161 присутнього.

Теги: календар православна церква хрещення українці релігія Українська православна церква свята

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