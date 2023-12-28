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Якою буде погода на Новий рік? Синоптикиня дала прогноз

Катерина Іванова
glavcom.ua
Якою буде погода на Новий рік? Синоптикиня дала прогноз
В останній день 2023 року до України прийде атмосферний фронт
фото з відкритих джерел

У Новорічну ніч передбачається тепла та суха погода

В останні дні грудня температура у деяких областях зросте до +11 град. Про це йдеться у прогнозі синоптикині Наталі Діденко.

Згідно із прогнозом, в останні дні грудня температура вдень буде коливатися від +3 до +7 градусів, у деяких областях може сягнути +9… +11 град. Вітер залишиться поривчастим, опади малоймовірні.

Якою буде погода на Новий рік? Синоптикиня дала прогноз фото 1

Діденко прогнозує, що у неділю, 31 грудня, з’явиться атмосферний фронт, супроводжуючись дощами та мокрим снігом. Вночі 1 січня передбачається пауза з опадами, буде тепло, а вдень очікуються опади, але погода залишатиметься порівняно теплою. За прогнозом синоптикині істотні опади у вигляді дощу та снігу прийдуть вже 1 січня, а похолодання, хоч і незначне, вже після 4 січня.

Український гідрометеорологічний центр повідомив, що 31 грудня температура на території України буде коливатися від +2 до +10 град. Опади передбачаються тільки у північно-східних областях.

Якою буде погода на Новий рік? Синоптикиня дала прогноз фото 2

Нагадаємо, що цього року Україна повністю перейшла на новий календар, відповідно з яким Маланки та Щедрий вечір святкуватимуть 31 грудня, а Водохреща – 6 січня. До слова, цьогоріч у столиці великих новорічних святкувань не планується, але на Софійській площі встановлена головна ялинка країни та фотозона.

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Теги: синоптик погода вітер новорічні свята свята

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